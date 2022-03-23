в ожидании старта работ по дорожному нацпроекту в Самаре активно ведется аварийно-ямочный ремонт

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Обеспечение безопасности участников дорожного движения – одно из приоритетных направлений при развитии транспортной инфраструктуры. Для этого в областном центре активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». В предстоящем сезоне на средства нацпроекта изначально запланировали отремонтировать порядка 45 км дорог местного значения. Однако, до его старта подрядные организации доступными способами приводят в нормативное состояние улично-дорожную сеть. Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.

«Весной при переходе температурного режима с плюса на минус, с таянием снега на проезжей части появляется избыточное количество воды, а также может образовываться ледяной слой, что вызывает разрушение асфальтобетонного полотна. По этой причине в межсезонье мы осуществляем объезд улично-дорожной сети с целью выявления наличия дефектов на проезжей части. При их обнаружении определяем, находится ли эта дорога на гарантии. Если действуют гарантийные обязательства, то извещаем подрядную организацию, которая выполняла ремонт – разрушения должны быть ликвидированы за счет подрядчика. В случае, если дорога не находится на гарантии, взаимодействуем с предприятием, которое в настоящий момент осуществляет ее содержание», – сообщил региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Степанов.

Ремонт литой асфальтобетонной смесью службы благоустройства Самары выполняют ежегодно. Технология производства работ такова: на месте выбоины или ямы подрубается «карта» правильной геометрической формы – чаще всего это прямоугольник. Далее локация очищается от пыли и грязи и с помощью специализированной техники (кохера) смесь заливается в подготовленную «карту». Отметим, что кохер выполняет функции «термос-бункера», который постоянно подогревает и перемешивает литую смесь, не давая ей застыть.

«Пристальное внимание уделяется улицам, где трафик особенно насыщен: осуществляется движение как общественного, так и личного транспорта. В этом году мы запланировали провести ремонт литой смесью на площади около 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день работами уже охватили почти треть из запланированных локаций. Как правило, днем ведутся подготовительные работы, поскольку «подрубка» «карты» занимает больше времени, чем непосредственно заливка, – рассказал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – На период затвердевания смеси на проезжую часть выставляются необходимые дорожные знаки с целью недопущения повреждений автомобилями уже отремонтированного свежего покрытия. Суммарно по городу работает от 6 до 8 бригад».

Сегодня комиссия в составе регионального координатора нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексея Степанова, директора курирующего ведомства Шамиля Халиуллова, а также члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергея Лушина оценила ход работ на улице Антонова-Овсеенко.

«Данная дорога находится на содержании муниципального предприятия «Благоустройство». Организация своевременно отреагировала на появление разрушений на дороге и производит аварийно-ямочный ремонт. В дневную смену подрядчик работает в границах улиц Запорожской и Советской Армии», – добавил Алексей Степанов.

Следить за состоянием дорожного полотна помогают и общественники. В том числе, с помощью Интернет-ресурсов активисты собирают информацию об участках, которые в первоочередном порядке нуждаются в ремонте.

«Сейчас погодные условия диктуют свои правила, и подрядчики могут использовать только литую смесь, но мы с нетерпением ждем начала дорожно-строительного сезона и возможности ремонта «картами» свыше 100 погонных метров, а также комплексно», – пояснил Сергей Лушин.

Также член регионального штаба Общероссийского народного фронта подчеркнул, что общественный контроль играет важнейшую роль при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Представители нашей организации ведут контроль за тем, чтобы каждый этап работ выполнялся с надлежащим качеством. При приемке работ мы тоже присутствуем», – уточнил Сергей Лушин.

В дневную смену 23 марта службы благоустройства приведут в порядок улицы Клиническая, Структурная, Авроры, Перовская, Физкультурная, Лунная, а также улицу Гагарина в границах Авроры и Энтузиастов. В ночную смену работы будут продолжены также на улице Магистральной. Таким образом, долгожданное потепление для служб благоустройства стало сигналом к усилению работ на улично-дорожной сети города.