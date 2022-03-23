Я нашел ошибку
Главные новости:
Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров
Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров
Весна пришла: агропромышленной сфере в Самаре требуются работники
Весна пришла: агропромышленной сфере в Самаре требуются работники
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20
Поступила инициатива ввести регулирование цен на отечественные моторные масла
Поступила инициатива ввести регулирование цен на отечественные моторные масла
в ожидании старта работ по дорожному нацпроекту в Самаре активно ведется аварийно-ямочный ремонт
В ожидании старта работ по дорожному нацпроекту в Самаре активно ведется аварийно-ямочный ремонт
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России
ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу в России
Российские магазины начали менять цены на товары из старых партий
Российские магазины начали менять цены на товары из старых партий
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.07
-0.61
EUR 114.78
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ожидании старта работ по дорожному нацпроекту в Самаре активно ведется аварийно-ямочный ремонт

23 марта 2022 11:48
93
в ожидании старта работ по дорожному нацпроекту в Самаре активно ведется аварийно-ямочный ремонт

Обеспечение безопасности участников дорожного движения – одно из приоритетных направлений при развитии транспортной инфраструктуры. Для этого в областном центре активно реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». В предстоящем сезоне на средства нацпроекта изначально запланировали отремонтировать порядка 45 км дорог местного значения. Однако, до его старта подрядные организации доступными способами  приводят в нормативное состояние улично-дорожную сеть. Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.

«Весной при переходе температурного режима с плюса на минус, с таянием снега на проезжей части появляется избыточное количество воды, а также может образовываться ледяной слой, что вызывает разрушение асфальтобетонного полотна. По этой причине в межсезонье мы осуществляем объезд улично-дорожной сети с целью выявления наличия дефектов на проезжей части. При их обнаружении определяем, находится ли эта дорога на гарантии. Если действуют гарантийные обязательства, то извещаем подрядную организацию, которая выполняла ремонт – разрушения должны быть ликвидированы за счет подрядчика. В случае, если дорога не находится на гарантии, взаимодействуем с предприятием, которое в настоящий момент осуществляет ее содержание», – сообщил региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексей Степанов.

Ремонт литой асфальтобетонной смесью службы благоустройства Самары выполняют ежегодно. Технология производства работ такова: на месте выбоины или ямы подрубается «карта» правильной геометрической формы – чаще всего это прямоугольник. Далее локация очищается от пыли и грязи и с помощью специализированной техники (кохера) смесь заливается в подготовленную «карту». Отметим, что кохер выполняет функции «термос-бункера», который постоянно подогревает и перемешивает литую смесь, не давая ей застыть. 

«Пристальное внимание уделяется улицам, где трафик особенно насыщен: осуществляется движение как общественного, так и личного транспорта. В этом году мы запланировали провести ремонт литой смесью на площади около 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день работами уже охватили почти треть из запланированных локаций. Как правило, днем ведутся подготовительные работы, поскольку «подрубка» «карты» занимает больше времени, чем непосредственно заливка, – рассказал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – На период затвердевания смеси на проезжую часть выставляются необходимые дорожные знаки с целью недопущения повреждений автомобилями уже отремонтированного свежего покрытия. Суммарно по городу работает от 6 до 8 бригад».

Сегодня комиссия в составе регионального координатора нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алексея Степанова, директора курирующего ведомства Шамиля Халиуллова, а также члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергея Лушина оценила ход работ на улице Антонова-Овсеенко. 

«Данная дорога находится на содержании муниципального предприятия «Благоустройство». Организация своевременно отреагировала на появление разрушений на дороге и производит аварийно-ямочный ремонт. В дневную смену подрядчик работает в границах улиц Запорожской и Советской Армии», добавил Алексей Степанов. 

Следить за состоянием дорожного полотна помогают и общественники. В том числе, с помощью Интернет-ресурсов активисты собирают информацию об участках, которые в первоочередном порядке нуждаются в ремонте. 

«Сейчас погодные условия диктуют свои правила, и подрядчики могут использовать только литую смесь, но мы с нетерпением ждем начала дорожно-строительного сезона и возможности ремонта «картами» свыше 100 погонных метров, а также комплексно», пояснил Сергей Лушин. 

Также член регионального штаба Общероссийского народного фронта подчеркнул, что общественный контроль играет важнейшую роль  при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

«Представители нашей организации ведут контроль за тем, чтобы каждый этап работ выполнялся с надлежащим качеством.  При приемке работ мы тоже присутствуем», уточнил Сергей Лушин. 

В дневную смену 23 марта службы благоустройства приведут в порядок улицы Клиническая, Структурная, Авроры, Перовская, Физкультурная, Лунная, а также улицу Гагарина в границах Авроры и Энтузиастов. В ночную смену работы будут продолжены также на улице Магистральной. Таким образом, долгожданное потепление для служб благоустройства стало сигналом к усилению работ на улично-дорожной сети города. 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные
21 марта 2022, 11:37
Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные
Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения. Транспорт
391
Сотрудники ГИБДД по всей Самарской области примут участие в родительских форумах по ПДД
18 марта 2022, 13:51
Сотрудники ГИБДД по всей Самарской области примут участие в родительских форумах по ПДД
Мероприятия инициированы Управлением ГИБДД Самарской области и пройдут с 18 по 25 марта текущего года. Общество
627
Активные строительные работы уже ведутся в Шигонском районе, на мостах через реку Усу, в составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» - Суринск. 
15 марта 2022, 15:21
В Самарской области в 2022 году предстоит отремонтировать 18 мостов и мостовых сооружений
Активные строительные работы уже ведутся в Шигонском районе, на мостах через реку Усу, в составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» -... Благоустройство
818

  • Консультант плюс
В центре внимания
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
122
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
22 марта 2022  21:24
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
442
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
417
ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
22 марта 2022  12:22
Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
356
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
22 марта 2022  12:09
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
828
Весь список