В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»

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Сезон благоустройства дворовых территорий и пространств во внутригородских районах на стадии завершения.

В Самаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году во всех районах города преобразилось порядка 50 дворов.

15 сентября в Октябрьском районе в границах 139, 139Б, 141 по улице Мичурина прошел праздник двора, посвященный обновлению дворовой территории.

Раньше во дворе в сезонную непогоду жидкость скапливалась на проездах из-за особенностей ландшафта, а машины парковались на газонах. На детской площадке располагались устаревшие малые архитектурные формы.

«Мы узнали о действующих программах и решили принять участие. Проделана огромная работа - активная молодежь нашего двора взялась за создание дизайн-проекта, мы прошли все этапы согласования и реализации проекта, чтобы сегодня встречать осень в благоустроенном светлом дворе», - рассказала жительница дома №139 по ул. Мичурина Ольга Городничева.

Преображенное пространство двора теперь представляет собой обширную территорию, вмещающую в себя всю необходимую инфраструктуру для комфорта жителей. Здесь обновили внутриквартальные проезды, значительно расширили пространство для парковочных мест, проложили тротуарные дорожки, сделали спортивную и детские площадки с безопасным прорезиненным покрытием для детей разных возрастов, установили скамейки, урны, ограждения. Кроме того провели санитарную опиловку и кронирование имеющихся зеленых насаждений, высадку новых растений, а также выделили площадки для озеленения силами жителей. Так, жители уже планируют высадить ель на одном из участков и виноград вдоль детской площадки.

«Эти масштабные работы удалось провести сразу по двум действующим в Самаре проектам благоустройства «Формирование комфортной городской среды» и конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора». Надо сказать, среди жителей развернулись жаркие споры по поводу того, что они хотят видеть во дворе. В конечном итоге они пришли к общему решению, и мы видим результат, - прокомментировала заместитель Главы Октябрьского внутригородского района Самары Марина Кришталь. - Очевидно, что получившаяся в итоге площадка очень востребована: до позднего вечера во дворе играют дети, с ними проводят время их родители. Так как двор достаточно протяженный, жители решили не останавливаться на достигнутом, и следующий участок обширной территории планируют также благоустраивать, подав заявку на участие в Губернаторском проекте «СОдействие».

Отметим, что по Губернаторскому проекту "СОдействие" в районе в этом году обновляется 3 двора: на улице Подшипниковой, 1, 3, улице Осипенко, 18 благоустройство завершено, ещё продолжаются работы на улице Осипенко, 2б, 2в. По программе «Формирование комфортной городской среды» в районе также преобразились дворовые территории на ул. Осипенко, 14 и улице Гагарина, 60. Внутриквартальные дороги ремонтируют за счет поступлений из Министерства транспорта Самарской области. Всего в Октябрьском районе в этом году завершается благоустройство внутриквартальных проездов в 9 дворах.