Я нашел ошибку
Главные новости:
Сбер планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ.
Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков
Три человека находятся в реанимации.
16 детей госпитализировали из школы в Махачкале после распыления неизвестного вещества
Сначала тепло получат объекты социальной сферы, а с начала следующей недели начнут обогревать и жилые дома.
Сегодня в Самаре официально стартовал отопительный сезон 
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Кремле высказались об альянсе США, Великобритании и Австралии
В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево
В Самарской области капитально отремонтируют участок трассы "Урал" - Солнечная поляна - Ширяево
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»

16 сентября 2021 13:56
124
В Октябрьском районе открыли дворовую территорию, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды»

Сезон благоустройства дворовых территорий и пространств во внутригородских районах на стадии завершения.

В Самаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году во всех районах города преобразилось порядка 50 дворов.

15 сентября в Октябрьском районе в границах 139, 139Б, 141 по улице Мичурина прошел праздник двора, посвященный обновлению дворовой территории. 

Раньше во дворе в сезонную непогоду жидкость скапливалась на проездах из-за особенностей ландшафта, а машины парковались на газонах. На детской площадке располагались устаревшие малые архитектурные формы.

«Мы узнали о действующих программах и решили принять участие. Проделана огромная работа - активная молодежь нашего двора взялась за создание дизайн-проекта, мы прошли все этапы согласования и реализации проекта, чтобы сегодня встречать осень в благоустроенном светлом дворе», - рассказала жительница дома №139 по ул. Мичурина Ольга Городничева.

Преображенное пространство двора теперь представляет собой обширную территорию, вмещающую в себя всю необходимую инфраструктуру для комфорта жителей. Здесь обновили внутриквартальные проезды, значительно расширили пространство для парковочных мест, проложили тротуарные дорожки, сделали спортивную и детские площадки с безопасным прорезиненным покрытием для детей разных возрастов, установили скамейки, урны, ограждения. Кроме того провели санитарную опиловку и кронирование имеющихся зеленых насаждений, высадку новых растений, а также выделили площадки для озеленения силами жителей. Так, жители уже планируют высадить ель на одном из участков и виноград вдоль детской площадки.

«Эти масштабные работы удалось провести сразу по двум действующим в Самаре проектам благоустройства «Формирование комфортной городской среды» и конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора». Надо сказать, среди жителей развернулись жаркие споры по поводу того, что они хотят видеть во дворе. В конечном итоге они пришли к общему решению, и мы видим результат, - прокомментировала заместитель Главы Октябрьского внутригородского района Самары Марина Кришталь. - Очевидно, что получившаяся в итоге площадка очень востребована: до позднего вечера во дворе играют дети, с ними проводят время их родители. Так как двор достаточно протяженный, жители решили не останавливаться на достигнутом, и следующий участок обширной территории планируют также благоустраивать, подав заявку на участие в Губернаторском проекте «СОдействие».

Отметим, что по Губернаторскому проекту "СОдействие" в районе в этом году  обновляется 3 двора: на улице Подшипниковой, 1, 3, улице Осипенко, 18 благоустройство завершено, ещё продолжаются работы на улице Осипенко, 2б, 2в. По программе «Формирование комфортной городской среды»  в районе также преобразились дворовые территории на ул. Осипенко, 14 и улице Гагарина, 60. Внутриквартальные дороги ремонтируют за счет поступлений из Министерства транспорта Самарской области. Всего в Октябрьском районе в этом году завершается благоустройство внутриквартальных проездов в 9 дворах.

Теги: благоустройство дворов формирование комфортной среды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кошкинском районе еще 11 дворов стали уютнее и комфортнее благодаря нацпроекту
28 июля 2021, 11:43
В Кошкинском районе еще 11 дворов стали уютнее и комфортнее благодаря нацпроекту
Во дворах заасфальтированы тротуары, установлены скамейки и урны, сделано ограждение дворовой территории. Благоустройство
605
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
26 июля 2021, 11:23
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
Именно жители решают, как будет выглядеть обновленный двор, где будет расположена детская или спортивная площадки, парковка для автомобилей. Благоустройство
1112
в Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворовых территорий
25 мая 2021, 13:37
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворовых территорий
Напомним, что в Самаре идет голосование за территории, которые могут преобразиться по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Благоустройство
1066

В центре внимания
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
128
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
144
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
129
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
178
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
16 сентября 2021  11:23
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
145
Весь список