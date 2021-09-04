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В Нефтегорске состоялось торжественное открытие нового парка, приуроченное ко Дню города 

4 сентября 2021 17:10
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На берегу озера в центральной части со стороны главного входа обустроен пляж с деревянным настилом. Рядом — сухой фонтан.

В субботу, 4 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Нефтегорске. Здесь глава региона проинспектировал ряд социальных объектов и новый парк «Молодежный», открывшийся для посетителей 23 августа 2021 года. Сегодня состоялось его торжественное открытие, приуроченное ко Дню города.

Парк «Молодежный» в Нефтегорске был благоустроен в рамках государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды». 

Общая площадь парка – 13 га. Стоимость реализации проекта более 264 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 45 млн рублей, областного бюджета — более 161 млн рублей, почти 57 млн рублей было выделено из местного бюджета.

«Традиционно в этот день праздник двойной — и День города, и День нефтяника. Поколения, династии нефтяников здесь, на Нефтегорской земле, хранят традиции и преумножают славу Самарской области. Я благодарю вас за ваш труд на благо родной земли. Когда человек трудится, когда у него есть энергия и инициатива, к нему приходит и поддержка. И здесь, в Нефтегорском районе, благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, благодаря реализации нацпроектов, инициированных Президентом, строятся и ремонтируются дороги, открываются Дома культуры, проводится реконструкция школ, ФАПов, амбулаторных центров. И, конечно же, этот парк стал хорошим подарком ко Дню города. Я знаю: на встречах с жителями города обсуждалось, как преобразить эту территорию. Я думаю, тогда не все верили в то, что это воплотится в жизнь. Но сегодня это есть, на радостях детям, на радость нашим ветеранам, на радость всем жителям Нефтегорска и Нефтегорского района», – отметил Губернатор, обращаясь к жителям Нефтегорска.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул: «Этот парк – замечательный подарок ко Дню города, парк, равного которому нефтегорцы ещё не видели: современный, благоустроенный, отвечающий всем требованиям. Место, где хорошо и детям, и людям старшего возраста. Здесь всегда будет много людей, здесь всегда будет центр притяжения, место, куда хочется возвращаться. Сегодня Нефтегорск и Нефтегорский район преображаются, становятся краше, сильнее, благоустроеннее. Только за последние несколько лет облик города заметно изменился и эти изменения, мне кажется, чувствуют все жители».

В честь праздника на главной аллее парка была развернута выставка-ярмарка. Дмитрий Азаров ознакомился с изделиями местных мастеров народных промыслов, художников, оценил продукцию фермеров Нефтегорского и соседних районов, пообщался с посетителями парка.

«На футбольном поле поиграли, на самокатах покатались, в скейт-парк сходили, на корабле поиграли, там здорово. В следующем году на пляж сюда будем ходить, в озере купаться», — рассказал Матвей Липовцев, который пришёл парк вместе с мамой и младшей сестрой.

Тамара Шагалина, Наталья Завгородняя и Валентина Попова живут в Нефтегорске практически с момента основания города.

«Мы с подругами здесь уже не в первый раз, — рассказала Тамара Шагалина. — Нам здесь очень нравится. Это парк для всех возрастов — и для молодёжи, и для детей, и для нас. Есть где погулять, на что посмотреть, сфотографироваться».

«Если все это будут беречь и сохранять, это будет очень хорошо», — заметила Валентина Попова.

«Мы очень рады, что такой хороший парк нам здесь сделали. Да и вообще Нефтегорск обустраивают, хорошо здесь стало», — добавляет Наталья Завгородняя.

Парк разделен на 3 зоны: центральную с водоёмом, зону активного отдыха и тихую зону. Эти зоны связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками.

На берегу озера в центральной части со стороны главного входа обустроен пляж с деревянным настилом. Рядом — сухой фонтан.

По обеим сторонам озера располагаются видовые площадки. В дальней части озера устроен понтон с катерами и лодками. В зимнее время года на льду озера будет организован каток.

Главная аллея парка, расположенная между озером и активной зоной, заканчивается зданием, где располагаются пункт проката спортивного инвентаря и кафе.

В активной части находятся игровые поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, скейтпарк, зона воркаут, насыпная горка, площадка для барбекю с навесом и трибуна на склоне. Насыпная горка предназначена для катания на лыжах и санках в зимнее время года. На восточной части склона расположился детский городок. Обновленный парк рассчитан на всесезонное использование и будет радовать жителей в любое время года.

 

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