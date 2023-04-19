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В микрорайоне Волгарь высадили 135 пирамидальных тополей вдоль улицы Осетинской

19 апреля 2023 14:48
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В текущем году запланирована высадка еще 200 саженцев деревьев.

Весеннее обновление в рамках месячника по благоустройству в Самаре в активной фазе. Помимо традиционных апрельских сезонных работ, включающих в себя комплексную уборку улиц, дворов, внутриквартальных и неразграниченных территорий, общественных пространств, вывоз накоплений, санитарную обрезку деревьев, ремонт и очистку малых архитектурных форм и др., в областном центре проводится обновление зеленого фонда.

19 апреля в Куйбышевском районе специалистами муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» при участии сотрудников Департамента городского хозяйства и экологии, администрации Куйбышевского района, а также волонтеров и активных жителей высажена новая аллея – 135 пирамидальных тополей разместились вдоль улицы Осетинской в микрорайоне Волгарь. Саженцы закуплены муниципальным предприятием.

По словам заместителя директора по производству муниципального предприятия Самары «Спецремстройзеленхоз» Людмилы Якубовской, пирамидальный тополь обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды, играет большую роль в регулировании состояния атмосферного воздуха – активно выделяет кислород и поглощает углекислый газ.
«Эти деревья ежегодно дают прирост порядка 10 сантиметров. Пирамидальные тополя специально высаживаются в шахматном порядке, при этом обеспечивается достаточное смыкание между деревьями и формируется своеобразный зеленый барьер», – рассказала Людмила Якубовская.

На этом работа в данном направлении не прекращается. В текущем году запланирована высадка еще 200 саженцев деревьев.
Следить за состоянием новых зеленых питомцев, ухаживать за ними будут сотрудники администрации Куйбышевского района, специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» и неравнодушные горожане.

 

Фото:   администрация Самары

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