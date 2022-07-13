 В Ленинском районе Самары благоустроят 12 дворов

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Благоустройство включает в себя различные виды работ. Что появится в конкретном дворе, решают жители. Это может быть детский комплекс, спортивная площадка, лавочки, освещение и парковки.

К примеру, во дворе домов Прибрежная, 10 и Маяковского, 2 до 1 сентября появятся лавочки, урны, спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, которая будет включать в себя брусья, турники, скамью с упором. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

Также в Ленинском районе реализуются областные программы. Три территории в этом году преобразятся по Губернаторскому проекту «СОдействие», асфальтирование и замена бортового камня будет проведено на 18 адресах, еще в 18 дворах проведут текущий ремонт.

Контроль за выполнением работ на всех объектах под пристальным вниманием жителей и специалистов.

Фото: администрация Самары