В Красноярском районе Самарской области госпрограмма помогает создавать современные объекты инфраструктуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Красноярском районе Самарской области госпрограмма помогает создавать современные объекты инфраструктуры

12 августа 2025 13:54
159
В Красноярском районе Самарской области госпрограмма помогает создавать современные объекты инфраструктуры

Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» в Красноярском районе в этом году будет сдано шесть инфраструктурных объектов.

Новые детские площадки уже появились в населенных пунктах Новый Буян и Конезавод. 

В селе Старая Бинарадка новый облик приобретает Дом культуры «Юность». По словам Татьяны Буженицы, руководителя МКУ «Управление строительства и ЖКХ муниципального района Красноярский», завершены работы по монтажу утеплённого фасада здания, построенного в 1971 году. На реализацию проекта направлено свыше 3,3 млн рублей по госпрограмме и около 500 тыс. рублей из местного бюджета. В ближайшее время будет выполнена подшивка карнизов, приведены в порядок откосы, цокольные отливы и парапет. Все работы планируется завершить в сентябре.

«Наш Дом культуры — место притяжения талантливых и творческих людей. Здесь действуют танцевальный коллектив, театральная студия, клуб настольных игр и теннисный клуб. Жители также плетут маскировочные сети для бойцов, участвующих в специальной военной операции», — поделилась Анна Галкина, директор СДК.

Недавно рядом с ДК по программе «Комплексное развитие сельских территорий» завершилось строительство ещё одной современной детской игровой площадки. На её устройство около 4 млн рублей. Устройство площадки ведется с учётом пожеланий жителей, так вместо песчаного покрытия было выбрано резиновое, установлены освещение и видеонаблюдение.

В рамках госпрограммы в ближайшие месяцы планируется отремонтировать фасад Дома культуры и тротуар в селе Хилково.

Напомним, что в 2025 году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета в Самарскую область будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей. Все средства пойдут на создание комфортной инфраструктуры для жителей сельских территорий. 

Большое внимание реализации госпрограммы и созданию комфортных условий для жителей муниципальных районов уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона с командой Правительства регулярно выезжает в сельские районы, что дает возможность оперативно и эффективно решать накопившиеся вопросы на конкретных территориях.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» относится к стратегическим инициативам Правительства Российской Федерации. Её ключевым приоритетом стало опережающее развитие опорных населённых пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры. Программа закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии пространственного развития.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
197
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
116
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
260
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
126
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
217
Весь список