В Красноярском районе Самарской области госпрограмма помогает создавать современные объекты инфраструктуры

Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» в Красноярском районе в этом году будет сдано шесть инфраструктурных объектов.

Новые детские площадки уже появились в населенных пунктах Новый Буян и Конезавод.

В селе Старая Бинарадка новый облик приобретает Дом культуры «Юность». По словам Татьяны Буженицы, руководителя МКУ «Управление строительства и ЖКХ муниципального района Красноярский», завершены работы по монтажу утеплённого фасада здания, построенного в 1971 году. На реализацию проекта направлено свыше 3,3 млн рублей по госпрограмме и около 500 тыс. рублей из местного бюджета. В ближайшее время будет выполнена подшивка карнизов, приведены в порядок откосы, цокольные отливы и парапет. Все работы планируется завершить в сентябре.

«Наш Дом культуры — место притяжения талантливых и творческих людей. Здесь действуют танцевальный коллектив, театральная студия, клуб настольных игр и теннисный клуб. Жители также плетут маскировочные сети для бойцов, участвующих в специальной военной операции», — поделилась Анна Галкина, директор СДК.

Недавно рядом с ДК по программе «Комплексное развитие сельских территорий» завершилось строительство ещё одной современной детской игровой площадки. На её устройство около 4 млн рублей. Устройство площадки ведется с учётом пожеланий жителей, так вместо песчаного покрытия было выбрано резиновое, установлены освещение и видеонаблюдение.

В рамках госпрограммы в ближайшие месяцы планируется отремонтировать фасад Дома культуры и тротуар в селе Хилково.

Напомним, что в 2025 году на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий» из федерального бюджета в Самарскую область будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей. Все средства пойдут на создание комфортной инфраструктуры для жителей сельских территорий.

Большое внимание реализации госпрограммы и созданию комфортных условий для жителей муниципальных районов уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона с командой Правительства регулярно выезжает в сельские районы, что дает возможность оперативно и эффективно решать накопившиеся вопросы на конкретных территориях.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» относится к стратегическим инициативам Правительства Российской Федерации. Её ключевым приоритетом стало опережающее развитие опорных населённых пунктов, на базе которых обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры. Программа закреплена в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Стратегии пространственного развития.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.