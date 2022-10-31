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В Красноярском районе благоустроят более 200 дворов и почти 30 общественных территорий

31 октября 2022 09:52
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В Красноярском районе благоустроят более 200 дворов и почти 30 общественных территорий

Какие изменения ожидают Красноярский район? Как повлияли на его развитие западные санкции? На эти и другие вопросы в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области ответил глава муниципального района Красноярский Михаил Белоусов.

Каждый человек стремится к комфорту и хочет жить в уютном городе или поселке. Не исключение и жители Красноярского района. До 2030 года в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» там планируют благоустроить 203 двора и 28 общественных территорий. 
По словам главы района Михаила Белоусова, план действий расписан на несколько лет вперед.
 «Район живет четкими планами, четкой стратегией, – рассказал Михаил Белоусов. -  Такую задачу перед всеми муниципалитетами ставил губернатор Самарской области. Было определено развитие каждой территории, в том числе и Красноярского района до 2030 года. Также мы всегда обращаем внимание на просьбы и наказы жителей. Стратегия разрабатывалась с их участием. Исходя из этого, планируется работа всей нашей администрации». 
В то же время для реализации любого проекта требуются средства. Как отметил глава района Михаил Белоусов, в части их поступления ежегодно наблюдается положительная динамика.
В этом году речь идет о сумме в 1,2 миллиарда рублей. Доходная составляющая за несколько лет увеличена более чем в два раза, а это значит, что ближайшим и долгосрочным планам суждено сбыться.
По словам Михаил Белоусова, положительную роль в развитии экономики района сыграли и западные санкции, введенные в отношении страны.
«Мы понимаем, что экономика подвержена своим законам, - отметил глава муниципального района. – И, если на сегодняшний день с рынка уходят какие-то зарубежные компании, это играет только на руку нам. Местные предприятия готовы прийти им на смену, так как спрос на их продукцию, несомненно, растет. Это касается всех видов продукции».

Как подчеркнул Михаил Белоусов, такие предприятия могут рассчитывать на поддержку муниципалитета, правительства региона и страны. 

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