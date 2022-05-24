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В Кинель-Черкасском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту

24 мая 2022 13:27
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В Кинель-Черкасском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Кинель-Черкасском районе Самарской области развернулись работы по капитальному ремонту межмуниципальной автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково.

В настоящее время стартовали работы по фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия на участках с 0 по 3,5 км и с 6 по 8 км. Также строители приступили к ремонту водопропускных труб. 

Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, в т.ч. пересечений и примыканий, ремонт 18 искусственных сооружений, укрепление обочин и откосов земляного полотна.

По трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, где работают жители близлежащих сел, к ФАПу в селе Тимашево. Кроме того, дорога обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть и является школьным маршрутом, поэтому инженерным мероприятиям по безопасности дорожного движения уделят особое внимание.

Здесь, построят почти 2,5 км тротуаров и обновят 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установят 193 дорожных знака, и 60 сигнальных столбиков, нанесут более 16,5 км разметки. Завершить все работы планируется до 1 октября текущего года.

 «На территории Кинель-Черкасского района проект реконструкции межмуниципальных дорог активно реализуется уже не первый год. Отрадно, что большие работы касаются не только крупных населённых пунктов и дорог к ним, но и небольших сёл. В этом году нас ждёт строительство дороги к населённым пунктам Чернигово и Марково. Также будет благоустроено не только дорожное полотно, но и построен тротуар, смонтировано уличное освещение. Это гарантирует бесперебойное функционирование школьного автобусного маршрута, повысит комфорт проживания в указанных населённых пунктах», - рассказал Валерий Фролов, заместитель главы Администрации Кинель-Черкасского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Всего, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году, в регионе предусмотрен ввод 83 объектов протяженностью 296,87 км. Из них: 224,53 км - региональные дороги, в том числе 21 мост, 51,65 км - ремонт улиц в Самаре, 20,69 км – в Тольятти. 

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