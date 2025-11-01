Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В губернии завершено благоустройство 119 общественных территорий

1 ноября 2025 14:36
143
Реализация проекта по формированию комфортной городской среды позволила заметно улучшить внешний облик населенных пунктов региона.

Масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области близка к своему завершению. В 2025 году планировалось благоустроить 128 общественных пространств, из них на сегодняшний день обновлено 119 объектов, и 100 дворовых территорий. Но, важно отметить, за счет экономии средств удалось привести в порядок 115 дворов.

Работы полностью завершены на общественных пространствах в следующих муниципальных образованиях:
Самара – 3, Сызрань – 3, Жигулевск – 9, Кинель – 6, Октябрьск – 3, Отрадный – 3, Похвистнево – 3, Чапаевск - 3 
Алексеевский – 2, Богатовский – 2, Большеглушицкий – 2, Большечерниговский – 3, Борский – 3, Волжский - 5, Елховский – 5, Исаклинский – 2, Кинельский – 5, Кинель-Черкасский – 3, Кошкинский – 9, Красноармейский – 3, Красноярский – 3, Нефтегорский – 3, Пестравский – 2, Приволжский – 3, Сергиевский - 3, Ставропольский – 3, Сызранский – 4, Хворостянский – 2, Челно-Вершинский – 2, Шенталинский – 2, Шигонский – 2

В других городах и муниципальных образованиях работы также производятся в соответствии с запланированным графиком. 
Так, реновации подверглись 26 парков и скверов, были благоустроены 23 пешеходные зоны, 6 детских и 5 спортивных современных площадок, а также были отремонтированы и приобрели ухоженный вид другие территории, прилегающие к значимым общественным объектам. 

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
Городской пляж в Сызрани
Улица Сабирзянова в Отрадном
Парк Горького в Октябрьске
Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске
В ближайшее время и на этих объектах все работы будут завершены.

Реализация проекта по формированию комфортной городской среды позволила заметно улучшить внешний облик населенных пунктов региона. Благоустроенные общественные и дворовые пространства стали более безопасными и удобными, а современная инфраструктура, несомненно, делает Самарскую область привлекательной для жизни людей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества.

 

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Теги: Самара

