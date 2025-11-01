В губернии завершено благоустройство 119 общественных территорий

143

Масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области близка к своему завершению. В 2025 году планировалось благоустроить 128 общественных пространств, из них на сегодняшний день обновлено 119 объектов, и 100 дворовых территорий. Но, важно отметить, за счет экономии средств удалось привести в порядок 115 дворов.

Работы полностью завершены на общественных пространствах в следующих муниципальных образованиях:

Самара – 3, Сызрань – 3, Жигулевск – 9, Кинель – 6, Октябрьск – 3, Отрадный – 3, Похвистнево – 3, Чапаевск - 3

Алексеевский – 2, Богатовский – 2, Большеглушицкий – 2, Большечерниговский – 3, Борский – 3, Волжский - 5, Елховский – 5, Исаклинский – 2, Кинельский – 5, Кинель-Черкасский – 3, Кошкинский – 9, Красноармейский – 3, Красноярский – 3, Нефтегорский – 3, Пестравский – 2, Приволжский – 3, Сергиевский - 3, Ставропольский – 3, Сызранский – 4, Хворостянский – 2, Челно-Вершинский – 2, Шенталинский – 2, Шигонский – 2

В других городах и муниципальных образованиях работы также производятся в соответствии с запланированным графиком.

Так, реновации подверглись 26 парков и скверов, были благоустроены 23 пешеходные зоны, 6 детских и 5 спортивных современных площадок, а также были отремонтированы и приобрели ухоженный вид другие территории, прилегающие к значимым общественным объектам.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

Городской пляж в Сызрани

Улица Сабирзянова в Отрадном

Парк Горького в Октябрьске

Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске

В ближайшее время и на этих объектах все работы будут завершены.

Реализация проекта по формированию комфортной городской среды позволила заметно улучшить внешний облик населенных пунктов региона. Благоустроенные общественные и дворовые пространства стали более безопасными и удобными, а современная инфраструктура, несомненно, делает Самарскую область привлекательной для жизни людей.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества.

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области