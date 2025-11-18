Я нашел ошибку
Главные новости:
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов
В Самаре ночью до +7°С, днем до +9°С.
19 ноября в регионе дожди, до +9°С
Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.
Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
Победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.
Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В губернии выполнили более 330 мероприятий, повышающих безопасность на дорогах 

18 ноября 2025 14:08
123
Среди наиболее эффективных инженерных решений — нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений и организация дополнительных полос для безопасного поворота.

В Самарской области подвели итоги масштабной работы по повышению безопасности дорожного движения на региональных трассах. В текущем году выполнено свыше 330 целевых мероприятий. О комплексной работе в этом направлении рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов в эфире программы «Россия без ДТП» на радио «Комсомольская правда».

В беседе также приняли участие эксперты и представители органов власти из нескольких регионов страны, том числе руководители Госавтоинспекций Самарской области и Краснодарского края Игорь Бобров и Александр Матвеев, а также представитель министерства транспорта Татарстана Карим Нурмухаметов.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет первостепенное внимание безопасности дорожного движения.  «Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий – одна из важнейших задач регионального Правительства», - подчеркивает он. 

Как отметил Артур Абдрашитов, ежегодно региональное министерство транспорта и Госавтоинспекция и проводят совместную работу по выявлению очагов аварийности и реализации комплекса инженерных мероприятий для устранения причин и условий совершения ДТП. «По результатам каждого дорожно-транспортного происшествия проводится совместный анализ с коллегами. Если выявляется дорожный фактор, оперативно принимаются корректирующие меры. Наша общая задача — создавать безопасную и комфортную среду для всех участников движения», — заявил врио министра.

Особое внимание в регионе уделяется управлению рисками ДТП на основе полученных данных. Ежегодно до 1 июля формируется и утверждается перечень аварийно-опасных участков, где затем реализуется комплекс дополнительных мероприятий. Для прогнозирования рисков применяется современная методология, учитывающая не только общую статистику ДТП, но и данные о видах нарушений, а также особенности конкретных участков дорог.

«В вопросах безопасности важно работать на опережение. Системный мониторинг дорожной сети дает нам возможность выявлять и устранять потенциальные риски до того, как они приведут к авариям», — подчеркнул врио министра.

Важную роль в этом играет внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которое ведется в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Данные с «умных» камер и светофоров позволяют принимать решения по безопасности дорожного движения в разы быстрее. К концу 2025 года в регионе будет функционировать более 1800 комплексов фотовидеофиксации. 

Среди наиболее эффективных инженерных решений — нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений и организация дополнительных полос для безопасного поворота. «При необходимости также корректируется скоростной режим, устанавливаются дополнительные дорожные знаки. Такой комплексный подход позволяет кардинально менять ситуацию на проблемных участках», — сказал Артур Абдрашитов.
Повышение безопасности всех участников дорожного движения – одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо внедрения ИТС в 2025 году в Самарской области привели в нормативное состояние более 230 км автомобильных дорог, в том числе свыше 190 км — регионального значения. При выполнении работ обеспечению безопасности на дорогах уделено особое внимание, а вдоль трасс в 5 сельских населенных пунктах выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения.

На обновленных дорогах внедряются современные решения для безопасности движения. Например, в этом году завершен капитальный ремонт ключевых магистралей в Самаре: участка Волжского шоссе от Красноглинского шоссе до ул. Демократической протяженностью 4,8 км и участка Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе длиной 9,9 км. В целях повышения пропускной способности и снижения аварийности на пяти обновленных перекрестках этих городских трасс созданы дополнительные полосы для левого поворота при выезде из города.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Комплексный подход к развитию дорожной инфраструктуры позволяет не только обновлять покрытие, но и кардинально улучшать транспортно-эксплуатационные характеристики магистралей, обеспечивая безопасность для всех участников дорожного движения.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Новости по теме
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
18 ноября 2025, 15:38
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности». Общество
6
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
18 ноября 2025, 15:35
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта. Культура
37
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
18 ноября 2025, 15:20
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства. Спорт
72

В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
149
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
196
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
365
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
325
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1654
