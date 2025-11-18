В губернии выполнили более 330 мероприятий, повышающих безопасность на дорогах 

123

В Самарской области подвели итоги масштабной работы по повышению безопасности дорожного движения на региональных трассах. В текущем году выполнено свыше 330 целевых мероприятий. О комплексной работе в этом направлении рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов в эфире программы «Россия без ДТП» на радио «Комсомольская правда».

В беседе также приняли участие эксперты и представители органов власти из нескольких регионов страны, том числе руководители Госавтоинспекций Самарской области и Краснодарского края Игорь Бобров и Александр Матвеев, а также представитель министерства транспорта Татарстана Карим Нурмухаметов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет первостепенное внимание безопасности дорожного движения. «Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий – одна из важнейших задач регионального Правительства», - подчеркивает он.

Как отметил Артур Абдрашитов, ежегодно региональное министерство транспорта и Госавтоинспекция и проводят совместную работу по выявлению очагов аварийности и реализации комплекса инженерных мероприятий для устранения причин и условий совершения ДТП. «По результатам каждого дорожно-транспортного происшествия проводится совместный анализ с коллегами. Если выявляется дорожный фактор, оперативно принимаются корректирующие меры. Наша общая задача — создавать безопасную и комфортную среду для всех участников движения», — заявил врио министра.

Особое внимание в регионе уделяется управлению рисками ДТП на основе полученных данных. Ежегодно до 1 июля формируется и утверждается перечень аварийно-опасных участков, где затем реализуется комплекс дополнительных мероприятий. Для прогнозирования рисков применяется современная методология, учитывающая не только общую статистику ДТП, но и данные о видах нарушений, а также особенности конкретных участков дорог.

«В вопросах безопасности важно работать на опережение. Системный мониторинг дорожной сети дает нам возможность выявлять и устранять потенциальные риски до того, как они приведут к авариям», — подчеркнул врио министра.

Важную роль в этом играет внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которое ведется в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Данные с «умных» камер и светофоров позволяют принимать решения по безопасности дорожного движения в разы быстрее. К концу 2025 года в регионе будет функционировать более 1800 комплексов фотовидеофиксации.

Среди наиболее эффективных инженерных решений — нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений и организация дополнительных полос для безопасного поворота. «При необходимости также корректируется скоростной режим, устанавливаются дополнительные дорожные знаки. Такой комплексный подход позволяет кардинально менять ситуацию на проблемных участках», — сказал Артур Абдрашитов.

Повышение безопасности всех участников дорожного движения – одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо внедрения ИТС в 2025 году в Самарской области привели в нормативное состояние более 230 км автомобильных дорог, в том числе свыше 190 км — регионального значения. При выполнении работ обеспечению безопасности на дорогах уделено особое внимание, а вдоль трасс в 5 сельских населенных пунктах выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения.

На обновленных дорогах внедряются современные решения для безопасности движения. Например, в этом году завершен капитальный ремонт ключевых магистралей в Самаре: участка Волжского шоссе от Красноглинского шоссе до ул. Демократической протяженностью 4,8 км и участка Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе длиной 9,9 км. В целях повышения пропускной способности и снижения аварийности на пяти обновленных перекрестках этих городских трасс созданы дополнительные полосы для левого поворота при выезде из города.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Комплексный подход к развитию дорожной инфраструктуры позволяет не только обновлять покрытие, но и кардинально улучшать транспортно-эксплуатационные характеристики магистралей, обеспечивая безопасность для всех участников дорожного движения.

Фото: департамент информационной политики СО