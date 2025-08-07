Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
7 августа 2025 17:33
78
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.

В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог. На данный момент завершено 69 % работ из запланированного перечня. Повышение безопасности на дорогах остается одной из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сегодня, 7 августа, прошла встреча заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгения Паймулина с координатором партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексеем Степановым и представителями Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области: Евгением Козловым, врио начальника управления, и Романом Данилиным, начальником отдела дорожной инспекции.

Представители ведомств обсудили эффективность проводимых мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижения количества мест концентрации ДТП. Напомним, что по итогам прошлого года было выявлено 15 очагов аварийности. И на данный момент реализовано 22 инженерных мероприятия из запланированных 32 мер, направленных на снижение количества очагов аварийности.

Евгений Паймулин пояснил: «По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева разработаны и утверждены список мероприятий, список мест, где министерством транспорта совместно с ГИБДД проводятся инженерные мероприятия. На региональных дорогах предусмотрено более 325 мероприятий, которые в себя включают установку барьерного ограждения, разметку лежачих полицейских, новые светофорные объекты и иные мероприятия. Это позволит избежать большого количества ДТП, смертей.

В настоящее время исполнено уже из 325 до 254 мероприятий, то есть более 70 %».

Отметим, что сегодня подрядная организация приступила к установке осевого барьерного ограждения на Волжском шоссе в районе здания областного ГАИ. Такое решение позволит уменьшить число ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Данное ограждение было передислоцировано с 3-х перекрестков Пугачевского тракта на «Фрунзенском» мостовом переходе. Перемещение связано с изменением схемы организации дорожного движения, которое позволило устранить транспортные пробки и организовать дополнительную выделенную полосу для удобства левых поворотов при выезде из города.

«Не так давно на пяти перекрестках на Волжском шоссе и Красноглинском шоссе были изменены схемы организации дорожного движения. Путем создания третьей полосы для поворота налево по направлению из города. По нашим оценкам, эти мероприятия позволят значительно увеличить пропускную способность, особенно в преддверии выходных дней», – уточнил подполковник полиции Роман Данилин.

Оценка региона рассчитывается по количеству погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств. В 2025 году этот показатель в Самарской области не должен превышать 2,73 погибших. На текущий момент, по итогам 7-ми месяцев он составляет 1,1 человек.

«Безопасность на дорогах – приоритетная задача как для федерального, так и для регионального уровня. Сегодня Самарская область демонстрирует должный уровень подготовки и системный подход в решении этой проблемы», – поделился Алексей Степанов.

Важно отметить, что все участки дорог в рамках ремонтов и капремонтов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в обязательном порядке оборудуются средствами безопасности дорожного движения в строгом соответствии с установленными требованиями.

 

Фото министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области

