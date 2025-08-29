Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов

29 августа 2025 17:59
55
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.

Продолжается благоустройство общественных пространств и дворов в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе планируется преобразить 128 общественных территорий и 100 дворов.

На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области. Среди них: Сызрань (3 объекта), Кинель (6), Отрадный (3), Похвистнево (3), а также в Алексеевском, Богатовском, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Кинельском, Красноармейском, Красноярском, Пестравском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Шенталинском и Шигонском районах.

Обустроенные общественные пространства не только красивы и современны, но и максимально удобны для жителей, которые с удовольствием их посещают. Наибольшей популярностью пользуются территории с комплексным наполнением, где каждый может найти что-то по душе. Детские площадки, которые радуют детвору яркими игровыми комплексами, спортивные, как правило, универсальные, для тренировок и занятий физкультурой, зоны для прогулок и отдыха. Все это способствует общению и активному досугу. Гулять по обновленным паркам и скверам, аллеям и бульварам – удовольствие в летний период, особенно если вокруг благоустроенная территория с красивым ландшафтным озеленением, качественным освещением, делающим прогулки безопасными и уютными в любое время суток.

В Самаре благоустройство завершено на всех 27 дворовых территориях, вошедших в программу этого года. На готовых объектах заменили асфальтовое покрытие и освещение, благоустроили пешеходные дорожки и тротуары, установили скамейки и урны, высадили деревья и кустарники, а грамотно организованные во дворах парковочные места теперь не мешают пешеходам. Новые игровые и спортивные площадки радуют детвору ярким и современным оборудованием, а удобные места для отдыха позволяют разным категориям жителей общаться и проводить время комфортно рядом со своим домом. 

На завершающей стадии находятся работы в Тольятти, Жигулевске, Октябрьске, а также в Безенчукском, Исаклинском, Кошкинском, Нефтегорском, Похвистневском, Сызранском и Хворостянском районах.
Особое внимание в этом году уделяется реализации четырёх значимых проектов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: городской пляж в Сызрани, улица Сабирзянова в Отрадном, парк Горького в Октябрьске и территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.

Все обновленные пространства становятся комфортными и безопасными местами для отдыха, прогулок и активного досуга жителей региона.

 

Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
29 августа 2025, 17:35
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области. Общество
36
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
29 августа 2025, 17:21
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта. Транспорт
76
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
29 августа 2025, 17:12
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс».  ЖКХ
88

Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
193
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
740
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
413
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1772
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
670
