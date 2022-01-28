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В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов

28 января 2022 12:20
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В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов

В Самарской области внедряют раздельный сбор мусора, что отвечает целям и задачам федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Для сбора сухих отходов (пластика, макулатуры, стекла и металла) закуплено 1790 контейнеров. Мусоросборники желтого цвета будут установлены на контейнерных площадках в четырех городах региона: Самаре, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске.

На закупку новых контейнеров из федерального бюджета было направлено 28,3 млн рублей. Софинансирование областного бюджета составило 4,6 млн рублей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области считают, что такая поддержка государства должна стать очередным шагом к экономике замкнутого цикла. С помощью контейнеров можно будет уменьшить объем отходов, попадающих на захоронение. Разделенные еще на этапе сбора сухие фракции будут проходить досортировку на объектах обработки ТКО, а после направлены на переработку. В регионе на сегодняшний день действует 8 мусоросортировочных комплексов.

Первые 202 желтых накопителя установлены на контейнерных площадках Новокуйбышевска. Сетчатые мусоросборники объемом 1,1 куб. метр. «Это хорошо, что у них такой яркий цвет, - говорит жительница города Ирина Владимировна. – Я заметила из окна, когда их ставили на нашей площадке. Они отличаются от обычных зеленых контейнеров, сразу видно, что туда надо бросать не всякий мусор. Лично я очень поддерживаю идею раздельного сбора мусора. И чтобы как можно больше его перерабатывали и использовали в дальнейшем».

В 2022 году еще 1203 контейнера для сухого мусора будут установлены на контейнерных площадках областного центра, 197 – в Сызрани и 188 – в Тольятти. На каждом из них размещается табличка с перечнем сухих отходов для сбора. Разрешено: пластиковые бутылки из-под напитков и моющих средств, бумага и картон, жестяные и алюминиевые банки и крышки, стеклянные бутылки, банки и бой стекла.

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