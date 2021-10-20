В этом году в Шенталинском районе к нормативу привели 3 км школьного маршрута

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В этом году в Шенталинском районе Самарской области к нормативу привели 3 км школьного маршрута, проходящего по автомобильной дороге а/д «Клявлино-Шентала»-Четырла- Нижняя Туарма-Нагорный. Трасса связывает между собой села и является единственным маршрутом для детей из населенных пунктов Нагорный и Нижняя Туарма к школе, которая находится в Аксаково.

Специалисты обновили не только дорожное покрытие. Вдоль дороги благоустроили тротуары, обустроили новое уличное освещение, автопавильоны. Разметку нанесли термопластиком.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта – одни из ключевых задач, которые обозначил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании. При этом глава региона подчеркнул: все усилия властей должны быть направлены на сбережение и повышение качества жизни граждан. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области обновили 400 км дорог, из них около 140 км - автомобильные дороги к объектам социальной значимости.