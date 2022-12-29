В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек

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Прогноз погоды городские службы благоустройства получили заблаговременно и при составлении перечня работ по уборке территорий планы «небесной» канцелярии также были учтены. В уборке улиц города в ночную смену было задействовано 143 уборщика территорий и 146 единиц техники.



Приоритетным направлением при расчистке улично-дорожной сети является обработка противогололедными реагентами проезжих частей во избежание образования накатов.



Всего на уборке городских территорий в дневную смену 29 декабря задействуют задействовано 223 уборочные машины, в том числе малой механизации, а также привлечено 3421 уборщик территорий и дворников.



Районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН с раннего утра также организовали работы по расчистке территорий. Всего на территории районов сегодня задействовано 35 единиц техники, 2 933 дворников.