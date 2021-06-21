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В Чапаевске благоустраивают еще два места для отдыха горожан

21 июня 2021 11:28
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В Чапаевске благоустраивают еще два места для отдыха горожан

В Чапаевске продолжается благоустройство общественных территорий. В частности, скверы на улицах Крымская и Шевцовой. Данные пространства определили жители в результате рейтингового голосования, что отвечает целям национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. Нацпроект реализуется по указу Президента страны Владимира Путина.

Сквер на улице Шевцовой прилегает к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это любимое место для прогулок горожан. После благоустройства общественное пространство станет еще более популярным у жителей разных возрастов. Здесь не только будет пешеходная зона из плитки и тротуар с хорошим освещением, но и яркая детская площадка с современным оборудованием и антитравматическим покрытием. Для тихого отдыха взрослых установят скамейки. Плитка на данный момент уложена, подготовлено основание для резинового покрытия на игровой детской зоне, идут работы по озеленению территории. В сквере на Крымской, кроме пешеходной зоны и детской площадки, построят еще и спортивную площадку. 

В 2021 году в Чапаевске планируется благоустроить 7 дворов по адресам: ул. Ленина, 98; ул. Херсонская, 13; 15; 19; ул. Запорожская, 14; ул. Калинина, 36 и ул. Железнодорожная, 21. На последней дворовой территории будет установлен большой игровой детский комплекс. Кроме того, предусмотрено асфальтирование и замена бордюрного камня, установка скамеек и урн. В других дворах также установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения.

В прошлом году в Чапаевске было благоустроено 3 общественных и 8 дворовых территорий. За три года реализации федеральной составляющей «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 годы с учетом мнения и пожеланий жителей обустроено 16 дворов и 7 общественных пространств.

Улучшение качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Важно и то, что именно люди решают, какие территории больше всего требуют благоустройства и внимания. В вопросе выбора важно мнение каждого. 

Теги: благоустройство сквер Чапаевск

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