В Ботаническом саду Самары хотят построить детскую площадку и амфитеатр

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Проект реновации территории разработали ученые Самарского университета.

В Самаре в скором времени могут преобразить одну из зеленых зон. Речь идет о Ботаническом саду. Проект реновации территории разработали ученые Самарского университета.

— Ближе к ЖК «Ботанический» запланированы зонирование территории для выделения рекреационной зоны для детей, обустройство игровых площадок из экологичных материалов. Вписаны эти объекты будут без вреда для экосистемы сада. Также предлагается создать на той же территории современную эколого-рекреационную площадку, которая будет включать в себя амфитеатр и сцену с навесом под открытым небом, выполненные в природном стиле. Близко к этой локации появятся сухой фонтан, выставочная зона, скамейки и клумбы, — сообщает firstsamara.ru.

Предполагается, что амфитеатр будут использовать для эколого-просветительской работы и проведения тематических мастер-классов. По проекту, в Ботаническом саду построят новый мост на месте старого и обустроят удобные спуски, подъемы, поручни, пишет 63.ру.

— Разработчики хотели бы видеть также комфортные для посетителей смотровые площадки со скамейками на берегу Нижнего пруда. Помимо этого, планируется сделать более удобную дорогу к естественному роднику и возвести рядом с ним беседку-навес. Также запланировано, что в Ботаническом саду установят лотки на входе для продажи сувенирной продукции, семян, саженцев, икебан, буклетов, — предполагает проект.

Фото: Дильдина Светлана