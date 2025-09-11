Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты

11 сентября 2025 12:23
97
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты

В Самаре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт региональных дорог, входящих в «гостевые» маршруты города.

В нормативное состояние привели 4 участка общей протяженностью 30 км:4,8 км Волжского шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), 9,9 км Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), 9,2 км Московского шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города), 5,8 км улицы Демократической (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской).

Эти участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта проведена замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.Также обновлены бортовой камень и люки дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

Контроль качества выполненных работ производится не только после их завершения, но и в процессе - начиная с производства асфальтобетонной смеси на заводе и заканчивая проведением необходимых проверку же уложенных слоев дорожной одежды. В настоящее время ведется приемка дорожных объектов для ввода их в эксплуатацию.

Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вместе с общественными контролерами и жителями Самары оценили качество обновленных участков Волжского и Красноглинского шоссе. Привлечение общественности на всех этапах приемки дорожных работ – одна из задач национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Ремонт гостевых маршрутов имеет большое значение - он повышает туристическую привлекательность всего региона и его столицы. После ремонта дороги становятся более комфортными и безопасными. Это основные задачи национального проекта», - подчеркнул координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Особое внимание при ремонте «гостевых» маршрутов было уделено безопасности, повышению комфорта и скорости проезда перекрестков на загруженных участках дорог. Совместно с Госавтоинспекцией Самарской области Минтрансом разработаны новые схемы дорожного движения и проведено обустройство дорог дополнительными полосами для осуществления левых и правых поворотов.

А в Большеглушицком районе завершён капитальный ремонт автодороги Подъезд к селу Большая Глушица. Участок протяжённостью 1,4 км проходит по ключевым улицам административного центра района - Садовой и Советской

Дорожники полностью обновили асфальтобетонное покрытие, выполнили уширение дороги, отремонтировали пересечения и примыкания, рассказали активисты партпроекта «Безопасные дороги».

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенном пункте построены тротуары и появилось улично-дорожное освещение. Дорогу оборудовали барьерным и перильным ограждениями, новыми дорожными знаками,  нанесли разметку. Два остановочных пункта для общественного транспорта оборудовали подъездными карманами и разгоночными полосами и поставили новые автопавильоны.

Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролёры, а также активисты партпроекта «Безопасные дороги» в Самарской области. 

«Дорогу   отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям.  Новая дорога украсила село, жители говорят – теперь у нас, как в Париже», - говорит  председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу «Единой России» наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при  ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, особенно важно это было для жителей сельской местности.

Всего до конца дорожного сезона в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 15 участков автодорог протяжённостью 160 км, ведущих к 25 сельским населённым пунктам.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
05 сентября 2025, 15:54
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка. Политика
620
03 сентября 2025, 13:10
В Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»
«Через 10 дней в городах и районах Самарской области пройдут выборы. Политика
505
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
03 сентября 2025, 12:10
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
Она проходит на сайте агродиктант.рф. Общество
529

В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
23
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
353
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
837
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
419
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
272
Весь список