в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты

В Самаре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт региональных дорог, входящих в «гостевые» маршруты города.

В нормативное состояние привели 4 участка общей протяженностью 30 км:4,8 км Волжского шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), 9,9 км Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), 9,2 км Московского шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города), 5,8 км улицы Демократической (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской).

Эти участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта проведена замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.Также обновлены бортовой камень и люки дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

Контроль качества выполненных работ производится не только после их завершения, но и в процессе - начиная с производства асфальтобетонной смеси на заводе и заканчивая проведением необходимых проверку же уложенных слоев дорожной одежды. В настоящее время ведется приемка дорожных объектов для ввода их в эксплуатацию.

Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вместе с общественными контролерами и жителями Самары оценили качество обновленных участков Волжского и Красноглинского шоссе. Привлечение общественности на всех этапах приемки дорожных работ – одна из задач национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Ремонт гостевых маршрутов имеет большое значение - он повышает туристическую привлекательность всего региона и его столицы. После ремонта дороги становятся более комфортными и безопасными. Это основные задачи национального проекта», - подчеркнул координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Особое внимание при ремонте «гостевых» маршрутов было уделено безопасности, повышению комфорта и скорости проезда перекрестков на загруженных участках дорог. Совместно с Госавтоинспекцией Самарской области Минтрансом разработаны новые схемы дорожного движения и проведено обустройство дорог дополнительными полосами для осуществления левых и правых поворотов.

А в Большеглушицком районе завершён капитальный ремонт автодороги Подъезд к селу Большая Глушица. Участок протяжённостью 1,4 км проходит по ключевым улицам административного центра района - Садовой и Советской

Дорожники полностью обновили асфальтобетонное покрытие, выполнили уширение дороги, отремонтировали пересечения и примыкания, рассказали активисты партпроекта «Безопасные дороги».

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенном пункте построены тротуары и появилось улично-дорожное освещение. Дорогу оборудовали барьерным и перильным ограждениями, новыми дорожными знаками, нанесли разметку. Два остановочных пункта для общественного транспорта оборудовали подъездными карманами и разгоночными полосами и поставили новые автопавильоны.

Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролёры, а также активисты партпроекта «Безопасные дороги» в Самарской области.

«Дорогу отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям. Новая дорога украсила село, жители говорят – теперь у нас, как в Париже», - говорит председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу «Единой России» наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, особенно важно это было для жителей сельской местности.

Всего до конца дорожного сезона в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, будет отремонтировано 15 участков автодорог протяжённостью 160 км, ведущих к 25 сельским населённым пунктам.