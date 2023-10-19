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В Большеглушицком районе завершается ремонт участка межмуниципальной автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» - Южный – Фрунзенский – Каралык протяженностью 1,67 км. Дорога соединяет населенные пункты сельского поселения Фрунзенское с региональной сетью автомобильных дорог.

Вопрос о необходимости ремонта дорожного полотна был поднят главой сельского поселения Юрием Пищалиным на встрече Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями южных районов губернии в июне этого года. В итоге по поручению главы региона автомобильная дорога была включена в перечень объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет направления дополнительных средств из регионального бюджета.

«Дорога проходит через административный центр сельского поселения – поселок Фрунзенский. Здесь сосредоточены образовательные учреждения – детский сад и школа, офис врачей общей практики, магазины. Во Фрунзенском располагается крупный агрохолдинг, который занимается растениеводством и животноводством. Во фрунзенскую школу осуществляется подвоз детей из 4 сельских поселений. Дорога была в очень плохом состоянии, мы много раз обращались с просьбой о ее ремонте. Жители приятно удивлены, что просьба услышана, большое спасибо губернатору. Эту дорогу мы очень ждали», – говорит Юрий Пищалин.

Работы на объекте начаты в сентябре 2023 года и уже подходят к завершению. «Мы выполнили устройство основания дорожной одежды методом холодной регенерации и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также проведены работы по уширению проезжей части и укреплению обочин. В ближайшее время установим новые дорожные знаки и нанесем разметку», - говорит представитель подрядной организации Андрей Неценко.

За производством работ наблюдают местные жители. «Ребята работают очень слаженно. Сами себе завидуем, что такие работы у нас проводятся. На объекте работают настоящие специалисты, техника хорошая, подрядная организация не простаивает ни минуты», - отмечает Юрий Пищалин.

Отметим, что в список объектов, которые включили в нацпроект благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета, всего включено три объекта.

Помимо автомобильной дороги в поселке Фрунзенский, также ведется ремонт участков дорог Петра Дубрава – Дубовый Гай в Волжском районе протяженностью 1,6 км и Борма – Кошки – Погрузная в Кошкинском районе протяженностью 8 км. Все работы по ремонту будут завершены до конца дорожного сезона этого года.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 110 дорожных объектов протяженностью 380,57 км.