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В Большеглушицком районе предусмотрен ремонт двух мостов

7 июня 2021 15:27
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В Большеглушицком районе продолжается масштабный ремонт автодорог .

В Большеглушицком районе Самарской области продолжается масштабный ремонт автодорог  по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. 

Дорожные работы ведутся  на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Большая Глушица-Пестравка» - Березовка - Большая Дергуновка на участке км 0+000 - км 12+337. В составе дороги предусмотрен ремонт 2-х мостов: через реку Большой Иргиз на км 3+323 и овраг Березовый на км 7+552.

 В настоящее время на трассе укладывают выравнивающий слой дорожной одежды,  укрепляют обочины. Затем начнутся работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия, установке дорожных знаков,  барьерного ограждения и сигнальных столбиков. 

«Мы приведем дорогу в нормативное состояние, доведем ее до 4-ой технической категории. Будет 3,5  метра проезжей части с каждой стороны. Соответственно повысится безопасность проезжей части. Краевые стороны усиливаем дополнительно основанием из песка и щебня», - проинформировал начальник участка подрядной организации Алексей Макаров.

На мосту через реку Большой Иргиз приступили к демонтажу конструкций мостового полотна и разборке участков сопряжений моста с насыпью подходов. Для сохранения движения транспорта через мост, работы ведутся на ½ проезжей части. 

Проектом предусмотрено выполнить полный комплекс работ по ремонту моста. Обновят конструкцию дорожной одежды, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу.  Также обустроят дренажные системы и водотоводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

«Значимость дороги очень большая, по ней  ездят жители 3-х сел: Дергуновка, Александровка, Мокша. Дорога в последнее время уже стала плохого качества, Мы обращались и просили, чтобы нам её отремонтировали. Немаловажно - здесь проходит школьный маршрут, дети для нас - это самое главное и мы несем ответственность за безопасность их передвижения. Дополнительно ремонтируется мост, который был спроектирован, как затапливаемый. Ежегодно через него проходят льды и вода. Дальше по этой трассе есть ещё один мост на овраге Березовый, он тоже будет ремонтироваться», - рассказал Валерий Дыхно, глава сельского поселения Большая Дергуновка.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта – одни из ключевых задач, которые обозначил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании. При этом Глава региона подчеркнул: все усилия властей должны быть направлены на сбережение и повышение качества жизни граждан. «В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог. В текущем году мы продолжим ремонт мостов в сельских районах», — отметил Глава региона.

 

 

Теги: Большеглушицкий район ремонт автодорог

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