В Большеглушицком районе благоустраивают дворы 

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В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Большеглушицком районе комфортнее станут четыре двора и три общественных пространства.

В селе Александровка на придомовой территории домов № 45 и 46 по ул. Центральная уже появилась детская площадка с ярким и современным игровым оборудованием. Место для досуга детворы ограждено и в скором времени обретет еще и травмобезопасное покрытие. Работы подходят к завершению.

В Александровке также отремонтируют внутриквартальные проезды во дворе по ул. Центральная, 36, 37 и 38. Там же сделают пешеходные дорожки, места для парковки автомобилей, у подъездов установят скамейки и урны. Кроме дворовых территорий в этом селе благоустроят общественное пространство на ул. Центральная от здания почты до школы. Здесь будет пешеходная зона, вдоль которой высадят деревья. Подрядчики уже приступили к работам.

«Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Александровка идет активно, – отмечает глава поселения Александр Горшков. – Появляются комфортные дворы, детские площадки, ведется озеленение. Сельские жители тоже очень нуждаются в благоустройстве и комфортных условиях проживания».

«Мы давно мечтали о хорошей детской площадке в селе. И теперь ждем, когда там сделают покрытие и наши дети смогут кататься с горки, на качелях, играть в песочнице. Все такое яркое, красивое, моей дочери очень нравится, – говорит молодая мама Ирина.

Преображения ожидают два двора и в селе Большая Глушица по ул. Советская, 38 и ул. Пугачевская, 10. В районном центре также пройдет третий этап благоустройства площади Революции и общественного пространства по ул. Октябрьская на участке от ул. Советская, 37 до здания большеглушицкого Районного потребительского общества.

Фото: пресс-служба облправительства