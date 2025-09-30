137

В 2026 году в Самаре благоустроят 20 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Полный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены при поддержке нацпроекта, утвердило Правительство Самарской области.

«Как я уже говорил, потребность в благоустройстве дворовых территорий Самары высока. Это не окончательный перечень, он будет расширяться, в том числе за счет участия самарцев в проекте «Народный бюджет Самарской области». Следующим этапом определим перечень дорог, планируемых к капремонту на следующий год», – отметил глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).

Дворы благоустроят по проектам жителей на улицах Гагарина, Авроры, Минской, Карла Маркса, Путейский, Флотской, Нефтяников, Чернореченской, Комсомольской, Партизанской, Физкультурной и др.

