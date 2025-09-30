Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
В 2026 году в Самаре благоустроят 20 дворов

30 сентября 2025 13:54
137
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В 2026 году в Самаре благоустроят 20 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Полный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены при поддержке нацпроекта, утвердило Правительство Самарской области. 

«Как я уже говорил, потребность в благоустройстве дворовых территорий Самары высока. Это не окончательный перечень, он будет расширяться, в том числе за счет участия самарцев в проекте «Народный бюджет Самарской области». Следующим этапом определим перечень дорог, планируемых к капремонту на следующий год», – отметил глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). 

Дворы благоустроят по проектам жителей на улицах Гагарина, Авроры, Минской, Карла Маркса, Путейский, Флотской, Нефтяников, Чернореченской, Комсомольской, Партизанской, Физкультурной и др. 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

