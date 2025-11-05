В 2026 году в регионе продолжится масштабное обновление социальной инфраструктуры

117

В проекте закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов» заложены средства на строительство, капитальные ремонты и жилищные решения, в полной мере сохранён «бюджет развития». Об этом рассказала заместитель председателя Правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. Провести ее поручил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания, которое прошло 1 ноября.

Главный финансовый документ фиксирует приоритеты, определённые губернатором в основных направлениях деятельности правительства и программе социально-экономического развития региона.

В 2026 году продолжится масштабное обновление образовательной инфраструктуры: будет вестись строительство 9 школ и 5 детских садов. Помимо этого, бюджет предусматривает устойчивое финансирование ключевых социальных направлений: сфера здравоохранения получит около 2 млрд рублей на ремонт объектов, параллельно продолжается модернизация спортивной и культурной инфраструктуры.

По проекту строительства и реконструкции образовательных объектов в 2026 году работы ведутся на девяти школьных площадках: в Сызрани (ул. Карла Маркса), Подстёпках, посёлке Ягодное Ставропольского района, Тольятти (микрорайон Фёдоровка), Тольятти (концессионный проект — 14-й квартал, ул. 40 лет Победы), «Южном городе» Волжского района, Красноярском районе (посёлок Волжский), а также в Самаре — в микрорайоне «Яктылык» и «Крутых Ключах». Дошкольный блок включает детские сады: в Тольятти (микрорайоны Северный и Калина) и в Самаре, в том числе в районе Амград.

В сфере здравоохранения средства планируется направить на строительство и реконструкцию детской поликлиники на ул. Запорожской в Самаре, детского отделения психиатрической больницы на ул. Воронежской, поликлиники на ул. Льва Толстого, а также пристройки и модернизации центральной районной больницы в посёлке Варламово Сызранского района. Запланированы работы в поликлиниках Железнодорожного района Самары, в Кинеле, Подстёпках (Ставропольский район) и в Волжском («Южный город»), а также строительство хосписа на ул. 22 Партсъезда и реконструкция Камышлинской ЦРБ. Для санитарной авиации предусмотрено создание вертолётной площадки при больнице им. Середавина.

Социальный блок дополняют строительство пансионата для пожилых людей в Самаре и развитие реабилитационного центра для детей с ОВЗ «Светлячок» в Новокуйбышевске. В сфере культуры — поддержка Самарского академического театра драмы, театра «Грань», СамАрТа, ДК «Усолье», а также объектов в Самаре, включая проект на улице Космической. Для развития спортивной инфраструктуры предусмотрено финансирование баскетбольного центра в Самаре и физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти.

«Проект бюджета 2026–2028 — бюджет социальной стабильности, безопасности и развития. Все социальные обязательства, предусмотренные федеральными и региональными правовыми актами, на 100% заложены в главном финансовом документе региона», - подчеркнула Ольга Собещанская.

Проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» рассмотрен и утверждён в первом чтении Самарской Губернской Думой, впереди второе чтение.