Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому Бору

22 мая 2025 12:18
113
В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому Бору

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет проведено благоустройство одной из самых «туристических» дорог Самарской области, ведущей в Муранский Бор Шигонского района. Региональную автомобильную дорогу «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» капитально отремонтируют практически на всем протяжении – 3,3 км.

Муранский бор является уникальным местом в Самарской области. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, в котором растут вековые деревья – сосны и дубы. Дорога является основным маршрутом движения туристов к множеству турбаз и санаториев, расположенных на берегу Усы. Дорожное полотно приведут в нормативное состояние методом холодной регенерации, а затем устроят верхний слой покрытия.

Дорога «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» пересекает село Муранка, которое растянулось вдоль трассы на протяжении 1,8 км. В границах населенного пункта для обеспечения безопасности жителей и гостей будут установлены опоры освещения, построены тротуары, обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями, установлены пешеходные ограждения.  

«В нашем селе постоянно проживает более тысячи человек. По дороге круглогодично идет очень большой поток автомобилей в направлении мест отдыха. Благоустройство дороги со строительством тротуаров и освещения стало хорошей новостью для нас», - говорит глава села Муранка Николай Липатов.

В настоящее время на участке дороги начались подготовительные работы. По словам Николая Липатова администрация Муранки совместно с подрядной организацией обсудила план предстоящих работ, а также расчистила участок для замены водопропускной трубы, пересекающей дорогу. Новая труба диаметром 2,5 на 4 метра будет пропускать поток воды реки Муранки, впадающей в Усу.  Для ее замены дорожники построят временную дорогу.

Символично, что часть ремонтируемой автомобильной дороги проходит в селе по улице Победы, 80-ю годовщину которой страна отмечает в 2025 году. На этой улице также расположена общеобразовательная школа, капитальный ремонт которой стартовал весной и должен завершиться к началу нового учебного года. Благоустройству дороги возле образовательного учреждения будет уделено особое внимание. Все работы по ремонту должны завершиться до 1 октября 2025 года.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км – регионального значения, 29,2 км в Самаре 29,2 и 9,7 км в Тольятти.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
98
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
140
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
984
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
378
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
415
Весь список