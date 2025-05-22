В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому Бору

113

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет проведено благоустройство одной из самых «туристических» дорог Самарской области, ведущей в Муранский Бор Шигонского района. Региональную автомобильную дорогу «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» капитально отремонтируют практически на всем протяжении – 3,3 км.

Муранский бор является уникальным местом в Самарской области. Это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, в котором растут вековые деревья – сосны и дубы. Дорога является основным маршрутом движения туристов к множеству турбаз и санаториев, расположенных на берегу Усы. Дорожное полотно приведут в нормативное состояние методом холодной регенерации, а затем устроят верхний слой покрытия.

Дорога «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» пересекает село Муранка, которое растянулось вдоль трассы на протяжении 1,8 км. В границах населенного пункта для обеспечения безопасности жителей и гостей будут установлены опоры освещения, построены тротуары, обустроены пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями, установлены пешеходные ограждения.

«В нашем селе постоянно проживает более тысячи человек. По дороге круглогодично идет очень большой поток автомобилей в направлении мест отдыха. Благоустройство дороги со строительством тротуаров и освещения стало хорошей новостью для нас», - говорит глава села Муранка Николай Липатов.

В настоящее время на участке дороги начались подготовительные работы. По словам Николая Липатова администрация Муранки совместно с подрядной организацией обсудила план предстоящих работ, а также расчистила участок для замены водопропускной трубы, пересекающей дорогу. Новая труба диаметром 2,5 на 4 метра будет пропускать поток воды реки Муранки, впадающей в Усу. Для ее замены дорожники построят временную дорогу.

Символично, что часть ремонтируемой автомобильной дороги проходит в селе по улице Победы, 80-ю годовщину которой страна отмечает в 2025 году. На этой улице также расположена общеобразовательная школа, капитальный ремонт которой стартовал весной и должен завершиться к началу нового учебного года. Благоустройству дороги возле образовательного учреждения будет уделено особое внимание. Все работы по ремонту должны завершиться до 1 октября 2025 года.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км – регионального значения, 29,2 км в Самаре 29,2 и 9,7 км в Тольятти.