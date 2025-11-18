235

В 2025 году благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в Самаре капитально отремонтировали школу № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. В общеобразовательном учреждении впервые за 60 лет полностью обновили фасад, заменили кровлю и обновили спортзал. На эти и другие работы по федеральному проекту «Все лучшее детям» из бюджетов разных уровней было выделено более 105 млн рублей.

Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в школе № 28 обновили фасад здания, кровлю, входные группы и спортзал площадью 421 квадратный метр. Отремонтировали все 3 этажа общей площадью 2700 квадратных метров: обновлены потолки, стены и линолеум. Заменены более 100 оконных блоков, а также системы электропроводки и теплоснабжения.

В этом году в Самаре также проведены капитальные ремонты и оснащение оборудованием в 47 образовательных учреждениях, в том числе дошкольного, школьного и дополнительного образования. Школы №№ 92, 118, 161 и детский сад № 183 капитально отремонтированы при поддержке Правительства Самарской области.



Также в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» осуществляется работа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их основная задача состоит в организации внеурочной жизни детей.



Фото: пресс-служба администрации Самары