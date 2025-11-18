Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В 2025 году благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в Самаре капитально отремонтировали школу № 28

18 ноября 2025 16:51
235
Более 105 млн рублей направлено на капремонт школы.

В 2025 году благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в Самаре капитально отремонтировали школу № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. В общеобразовательном учреждении впервые за 60 лет полностью обновили фасад, заменили кровлю и обновили спортзал. На эти и другие работы по федеральному проекту «Все лучшее детям» из бюджетов разных уровней было выделено более 105 млн рублей. 

Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в школе № 28 обновили фасад здания, кровлю, входные группы и спортзал площадью 421 квадратный метр. Отремонтировали все 3 этажа общей площадью 2700 квадратных метров: обновлены потолки, стены и линолеум. Заменены более 100 оконных блоков, а также системы электропроводки и теплоснабжения. 

В этом году в Самаре также проведены капитальные ремонты и оснащение оборудованием в 47 образовательных учреждениях, в том числе дошкольного, школьного и дополнительного образования. Школы №№ 92, 118, 161 и детский сад № 183 капитально отремонтированы при поддержке Правительства Самарской области.

Также в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» осуществляется работа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Их основная задача состоит в организации внеурочной жизни детей.
 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

