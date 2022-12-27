В 2023 году в Самарском районе планируется благоустроить 5 дворов

Новые детские спортивные площадки и обновленные внутриквартальные проезды во дворах получают активные жители, которые участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В 2022 году в Самаре только по нацпроекту было обновлено 56 дворов, а в 2023 году планируется благоустроить ещё 46 дворов.
В Самарском районе выбрана подрядная организация, с ней заключен контракт.
В Самарском районе ожидается благоустройство 5 дворовых территорий:
1. Фрунзе, 86
2. Некрасовская, 30, 32
3. Пионерская, 30
4. Ленинградская, 50
5. Высоцкого, 4.
Жители при выборе нового облика дворов проголосовали за функциональность и эстетику. Здесь появятся детские и спортивные комплексы, скамейки для отдыха, вазоны, ограждения. А на ул. Высоцкого, 4 обновят внутриквартальные проезды, в остальных дворах проезды были отремонтированы ранее.
Фото: администрация Самары