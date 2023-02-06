В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек

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На 2023 год по «Чистой воде» планируются к реализации 8 переходящих объектов в городе Отрадный и муниципальных районах Камышлинский, Красноярский, Елховский, Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Кошкинский, а также 1 новый объект водоснабжения в Самаре. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 – 2024 гг. Ожидается, что намеченные к вводу в 2023 году объекты обеспечат питьевой водой более 60 тыс. человек. Реализация мероприятий по обеспечению населения региона чистой питьевой водой находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, что главной целью региональной составляющей федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» является обеспечение жителей Самарской области качественной водой к 2025 году – с 85,7% до 91,1% и с 88,7% до 94,9% по городскому населению. Для этого запланировано строительство и реконструкция (модернизация) 27 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

В 2022 году чистой питьевой водой были обеспечены четыре поселения Самарской области. В селе Екатериновке Безенчукского района была проведена реконструкция двух подземных насосных станций, станции очистки воды, проложено более 6 км водопроводных сетей. В селе Кулешовка Нефтегорского района построен подающий центральный водопровод, две водонапорные башни и разводящий водопровод с подключением к системе водоснабжения г. Нефтегорска. До Колывани и Каменного Брода проложено почти 23,5 км новых труб водопроводной сети.

Таким образом, чистой водой было обеспечено еще 4,5 тыс. человек. Таков итог реализации в 2022 году региональной составляющей федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также в 2022 году с опережением завершены строительно-монтажные работы по объекту Ветлянский артезианский водозабор в Нефтегорском районе. Сейчас идет процедура оформления документации для ввода объекта в эксплуатацию. Объект нацелен на обеспечение качественной питьевой водой более 9,8 тыс. человек.