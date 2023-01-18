В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов

Обновленные внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, современные детские и спортивные площадки появляются во дворах благодаря активным жителям, которые участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году в Самаре по нацпроекту было обновлено 56 дворов, в наступившем 2023 году планируется благоустроить ещё 46 дворов.
В Ленинском районе в ходе аукциона определена подрядная организация, которая займется благоустройством дворов в новом сезоне, с ней заключен муниципальный контракт. Для благоустройства выбрано 13 дворов по адресам:
ул. Коммунистическая, 7
ул. Коммунистическая, 9
ул. Чернореченская, 8 к. 2А
ул. Чернореченская, 8 к. 3
ул. Чернореченская, 47
ул. Чернореченская, 49
ул. Маяковского, 12
ул. Садовая, 256
ул. Садовая, 210
ул. Ленинская, 196
ул. Ленинская, 200
ул. Красноармейская, 34
ул. Арцыбушевская,167