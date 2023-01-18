Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре загорелся трамвай, везущий пассажиров
В Самаре загорелся трамвай, везущий пассажиров
Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета в Киевской области
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
ГРОМ в самарском лесу задержал студента с 3 кг наркотиков
Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
Безопасность в приоритете: в Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
"Жилье и городская среда": в 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов
В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов
Самарский лыжный марафон "Сокольи горы" продолжает регистрацию
Самарский лыжный марафон "Сокольи горы" продолжает регистрацию
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.66
0.37
EUR 74.26
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов

18 января 2023 12:03
105
"Жилье и городская среда": в 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов

Обновленные внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, современные детские и спортивные площадки появляются во дворах благодаря активным жителям, которые участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году в Самаре по нацпроекту было обновлено 56 дворов, в наступившем 2023 году планируется благоустроить ещё 46 дворов. 
 
 В Ленинском районе в ходе аукциона определена подрядная организация, которая займется благоустройством дворов в новом сезоне, с ней заключен муниципальный контракт. Для благоустройства выбрано 13 дворов по адресам: 
 
 ул. Коммунистическая, 7 
 ул. Коммунистическая, 9 
 ул. Чернореченская, 8 к. 2А 
 ул. Чернореченская, 8 к. 3 
 ул. Чернореченская, 47 
 ул. Чернореченская, 49 
 ул. Маяковского, 12 
 ул. Садовая, 256 
 ул. Садовая, 210 
 ул. Ленинская, 196 
 ул. Ленинская, 200 
 ул. Красноармейская, 34 
 ул. Арцыбушевская,167

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
133
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
468
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
17 января 2023  10:47
В Самарской области к празднику Крещения Господня оборудуют 75 купелей
381
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
17 января 2023  09:08
АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года
406
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
2630
Весь список