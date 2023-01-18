В 2023 году в Ленинском районе Самары будет благоустроено 13 дворов

105

Обновленные внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, современные детские и спортивные площадки появляются во дворах благодаря активным жителям, которые участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022 году в Самаре по нацпроекту было обновлено 56 дворов, в наступившем 2023 году планируется благоустроить ещё 46 дворов.



В Ленинском районе в ходе аукциона определена подрядная организация, которая займется благоустройством дворов в новом сезоне, с ней заключен муниципальный контракт. Для благоустройства выбрано 13 дворов по адресам:



ул. Коммунистическая, 7

ул. Коммунистическая, 9

ул. Чернореченская, 8 к. 2А

ул. Чернореченская, 8 к. 3

ул. Чернореченская, 47

ул. Чернореченская, 49

ул. Маяковского, 12

ул. Садовая, 256

ул. Садовая, 210

ул. Ленинская, 196

ул. Ленинская, 200

ул. Красноармейская, 34

ул. Арцыбушевская,167