В 2022 году в Самаре начнется благоустройство пяти общественных пространств

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В следующем году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» стартует благоустройство пяти общественных пространств. Уже определен подрядчик и заключен контракт со сроком реализации 2022-2023 годы.

В 2022 году планируется комплексно благоустроить:

- сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий Красноглинского района,

- сквера имени Куйбышева, в границах ул. Бакинской, ул. Фасадная, Пугачевский тракт, в Куйбышевском районе,

- сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской в Кировском районе.

В 2022-2023 годах планируется приступить к реализации первых этапов работ по благоустройству парков «Воронежские озера» и «Молодежный».

Задача-сделать территории максимально комфортными и функциональными.После завершения всех этапов работ в полном объеме во многих из общественных пространств появятся спортивные и детские площадки, обустроенные пешеходные дорожки, установлены освещение,лавочки и другие МАФы.