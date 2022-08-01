Урны на участке реконструкции на Ново-Садовой будут убирать регулярно благодаря сигналам из ЦУР Самарской области

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Жители областной столицы, живущие вблизи масштабной стройки, стали отмечать в соцсетях, что урны вдоль улицы Ново-Садовой стоят переполненные, на газонах мусор. Речь идет об участке, где ведется строительство важнейшей транспортной развязки, которая в будущем значительно разгрузит самарские дороги.

Активным жителям близлежащих домов надоело периодически наблюдать антисанитарию. Граждане в своих сообщениях подчеркивали, что Ново-Садовая - одна из главных городских магистралей, она ежедневно принимает огромный поток машин, рядом Загородный парк и благоустроенный сквер. Важно обеспечить чистоту прилегающей территории.

«У меня просьба решить вопрос с уборкой мусора. Ново-Садовая четная сторона, от 3-й Просеки до Советской Армии - не убирают мусор из урн несколько недель. Урны похожи на вулканы, вокруг "изливается лава-мусор". Трамвайная остановка «Завод Тарасова» - аналогичная ситуация. Если ремонт, то можно мусор не убирать?»

«Подскажите, куда нужно обратиться по поводу уборки мусора по улице Ново-Садовой? В районе пересечения Ново-Садовой и Советской Армии из урн перестали убирать мусор. Мусорники стоят полные и даже уже на газонах много мусора валяется. Раньше за этим вопросом следили и убирали вовремя».

Сигналы из соцсетей ЦУР Самарской области направлял в Минтранс, выяснилось, что данный участок дороги стал фактически стройплощадкой. Чтобы обеспечить санитарное состояние прилегающей территории, Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области провело переговоры с АСАДО и подрядной организацией. Принято решение обеспечить регулярность уборки улицы Ново-Садовой вдоль участка реконструкции.

Региональный ЦУР вместе с жителями будет следить, чтобы санитарное состояние маршрута было в норме.