Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.

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И речь идет не только о восстановлении бульвара, о придании новой жизни бывшему кинотеатру «Россия». Работы, проводимые здесь, намного масштабнее. Обновляется система холодного и горячего водоснабжения, газовое оборудование, электросети.

Напомним, пешеходная зона по улице Чернореченской будет благоустроена по нацпроекту «Жилье и городская среда». За ее обновление в прошлом году проголосовали более 26 тысяч жителей. После преображения бульвар станет не только красивым и уютным, но и современным. Также от Владимирской до Спортивной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы тротуары, проезжая часть, появятся новые парковочные места.

Эта территория станет точкой притяжения. Жители всего города смогут посетить новый театр или просто прогуляться и хорошо провести время.