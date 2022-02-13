Уборка и вывоз снега в Самаре продолжаются в круглосуточном режиме

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Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как службами благоустройства ведутся работы по расчистке и вывозу снега в ночную смену. Видео можно посмотреть здесь.

План работы техники и дворников на предстоящую ночь составлен с учетом обращений жителей, поступающих из соцсетей, через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления.

Много жалоб от самарцев поступало на состояние улицы Аэродромной - она и стала первой точкой объезда. Глава города поручила сделать акцент на расширение проезжей части и расчистку тротуаров. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил, что в ночь на 13 февраля здесь работает автопоезд. Однако проход спецтехники и выполнение расчистки «от борта до борта» осложняют брошенные на обочинах машины.

«Место проходное, его необходимо привести в порядок. Контроль выполнения расчистки проезжей части и тротуаров обязательно должен быть произведён завтра утром», - подчеркнула Елена Лапушкина.

В ходе объезда Глава города посетила улицы Революционную, Ерошевского, Мичурина, Панова, Подшипниковую. Работы здесь проводят бригады МП «Благоустройство».

Елена Лапушкина пообщалась с жителями, которые высказали ряд замечаний, в том числе на очистку кровель от сосулек, расчистку дворовых территорий. Глава города взяла обращения на контроль. Они будут переданы в районные администрации на отработку.

Одним из пунктов объезда стала улица Стара-Загора. Второй день здесь работает техника. Вывезен снег с проезжей части, очищены остановочные павильоны, идёт расчистка тротуаров. Елена Лапушкина сделала замечания по состоянию кровель ряда домов - адреса переданы главе района и взяты на контроль.

«В Промышленном районе у нас работает 19 единиц техники. На воскресенье запланирована расчистка улицы Ново-Вокзальной от Стара-Загоры до Вольской», - доложил директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников.

Глава Самары проверила, как организован доступ к объектам соцсферы на проспекте Металлургов, улицах Енисейской и Елизарова. Замечания были высказаны по состоянию тротуара на улице Марии Авейде и по прилегающей к пятой медсанчасти территории.

«Работы по вывозу снега на Металлурге проходят уже несколько дней. В приоритете улицы, по которым движется общественный транспорт. Далее работа будет продолжена и на остальных улицах. К утру устраним указанные недочеты», - доложил Павел Фролов, заместитель начальника по содержанию подрядной организации ООО «Кедр-1», работающей на этой территории.

Елена Лапушкина также посетила частный сектор поселка Зубчаниновка в Кировском районе. Вместе с Павлом Фроловым она осмотрела, как очищены остановочные павильоны, пешеходные зоны и проезжая часть. Как отметил подрядчик, сегодня в ночь работает 76 единиц техники, из них 24 самосвала и 13 погрузчиков, а также порядка 30 дорожных уборщиков.

«В Зубчаниновке более 100 дорог в частном секторе. И мы понимаем, что для каждого жителя его улица самая главная, так что стараемся работать для людей и на совесть, - отметил представитель подрядчика. - Прежде всего обращаем внимание на подходы к социальным объектам, где высокая проходимость».

Подрядная организация активно отрабатывает обращения жителей, направленные через соцсети, Департамент городского хозяйства и экологии, администрацию района.

«Сегодня проехали Советский, Промышленный, Кировский районы. Замечаний в ходе объезда было высказано достаточно. Часть из них должны быть устранены к утру, остальные - в день, там, где позволит техника. Осталась недовольна работой муниципального предприятия. Надеюсь, руководство сделает правильные выводы и спланирует работу грамотно и ответственно», - подвела итог Глава Самары. Кроме того, она отметила, что в воскресенье, 13 февраля, продолжит объезд и посетит Самарский, Ленинский и Железнодорожный районы, а также проконтролирует устранение замечаний, высказанных сегодня.

Всего в Самаре в ночь с 12 на 13 февраля на уборке улично-дорожной сети задействовано 276 единиц техники, в том числе 167 машин МП «Благоустройство», 76 - ООО «Кедр-1» и 33 - ООО «Экомед». Основное внимание уделяется расширению проезжих частей, увеличению угла обзора на перекрестках, расчистке тротуаров.