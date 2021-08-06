У филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре благодаря нацпроекту обустраивают сквер

195

Сквер Памяти Борцов Революции в Самаре реконструируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Данная общественная территория была выбрана жителями в ходе голосования за проекты благоустройства в 2021 году. Обновление сквера поддержали более 17 000 человек. Работы по преображению общественного пространства начаты в апреле и идут полным ходом. На сегодняшний день подрядчик выполнил более 70% от запланированного.

Санитарная обрезка и валка деревьев завершена полностью. В настоящее время ведутся работы по устройству тротуаров и велодорожки, лестниц с пандусом, уличного освещения, монтаж системы автополива, выполняется озеленение. Производится мощение гранитными слэбами. По словам подрядчика, после завершения всех работ посетители сквера увидят также красивые пешеходные мосты из дерева и сухой ручей. В сквере будет лекторий и бассейн с водной гладью. Сейчас строители выполняют армирование бассейна.

Обелиск "Вечная Слава Борцам Революции 1917 года", находящийся в сквере, был реставрирован ранее. Напомним, что сквер располагается в непосредственной близости от исторического здания бывшей Фабрики-кухни. В нем идут реставрационные работы для размещения филиала Государственной Третьяковской галереи.

«Мы с нетерпением ждем, когда в сквере закончатся все работы, – говорит жительница Самары Марина Савельева. – Здесь будет что-то необычное, много зелени и мест отдыха. Тут недалеко на проспекте Ленина в прошлом году сделали сквер Фадеева. Там столько людей отдыхают, на спортивных площадках занимаются, и детская никогда не пустует. Вот и у нас здесь будет тоже красиво, уютно и комфортно».

Если работы по благоустройству сквера Памяти Борцов Революции продолжаются, то на оставшихся пяти общественных пространствах, запланированных на этот год, они закончены. Заключительные этапы благоустройства прошли на бульваре по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачная, в сквере по ул. Овчарова, сквере Александра Невского по ул. Транзитная, на нечетной стороне ул. Авроры в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной, а также в сквере имени Речников по ул. Флотская.

Кроме 6 общественных территорий в областной столице в этом году будет благоустроено 50 дворов. В них появятся новые детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, освещение. Пройдет ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов.

Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни в Самарской области продолжается. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что эти цели для губернии остаются безусловными приоритетами. При этом принципиальной позицией здесь является взаимодействие с жителями территорий на всех этапах: от подготовки и согласования проекта до приемки сделанного.