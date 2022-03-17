Три мозаичных панно в Самаре планируют включить в реестр объектов культурного наследия

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Элементы декора возьмут под государственную охрану.

Региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия опубликовало приказы о включении трех мозаичных панно в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

В документах речь идет о «Мозаичном панно «Молодежь в науке и производстве» (две композиции). Находится объект на здании бывшего учебно-производственного комбината в Самаре на ул. Антонова-Овсеенко, д. 53. Сейчас в этом здании размещен «Самарский институт – Высшая школа приватизации и предпринимательства».

Второй объект — «Художественный комплекс: мозаичное панно «Дружба» и система беседок с мозаичным оформлением». Он расположен на ул. Стара-Загора, д. 70. Здание представляет собой 9-этажный панельный дом 1977 года постройки.

Третий объект — «Мозаичное панно «Волейболистки» на здании Дворца спорта легкой атлетики, бывшего «Дворца спорта авиационного завода» на ул. Физкультурная, д. 101.

В течение года для этих панно должны установить границы территории и провести государственную историко-культурную экспертизу. По ее итогам объекты могут включить в реестр памятников регионального значения, пишет Обозрение.