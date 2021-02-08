Тольятти получит на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров 250 млн рублей

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Об этом глава Тольятти Сергей Анташев сообщил в понедельник, 8 февраля, на пресс-конференции в рамках еженедельного аппаратного совещания в городской администрации. Обозначенная сумма будет распределена городскому округу в ближайшее время, на одном из ближайших заседаний Самарской губернской думы. Сразу после этого тольяттинская администрация приступит к подготовке конкурсной документации для определения подрядчиков, которые займутся ремонтом твердых покрытий на внутриквартальных территориях.

- Мы понимаем, что ежегодно нашему городу выделяется определенная сумма на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, поэтому заранее начали готовить соответствующий набор работ по территориям. Предварительно провели встречу по этому вопросу с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкиным Иваном Ивановичем, оговорили сумму, которая будет предусмотрена для города Тольятти. Это 250 млн рублей, но набор работ мы составили на 300 млн рублей. Перечень составили, прежде всего, по предложениям жителей, депутатов и администраций районов, - отметил глава города.

По словам Сергея Анташева, глава регионального Минтранса озвучил пожелание, чтобы ремонт внутриквартальных территорий производился по принципу «от общего к частному», то есть сначала надо отремонтировать дороги и тротуары по периметру кварталов, дублеры, проезды, а затем заходить во дворы. В свою очередь, администрация Тольятти систематически занимается этой работой с 2013 года, ежегодно на ремонт твердых покрытий в кварталах расходуется около 300 млн рублей. Таким образом, значительная часть периметровых дорог и тротуаров, дублеров и проездов общего пользования на сегодняшний день отремонтирована.

- Вместе с тем, нам было поручено, наряду с имеющимся, подготовить альтернативный набор работ по ремонту внутриквартальных мест общего пользования. В том числе, предусмотреть на 2021 год выполнение ремонта проездов, дублеров и периметра, где работы проводились, начиная с 2013 года, и гарантийный срок по которым уже истек. Эта работа была также поручена главам районных администраций и руководству департамента дорожного хозяйства и транспорта, и в настоящее время она ведется, - пояснил Сергей Анташев.

Глава города добавил, что областные расходы по Тольятти могут быть увеличены до 400 млн рублей. Но пока городу на ремонт внутриквартальных дорог отведена сумма в размере 250 млн рублей. Эти средства, как ожидается, будут предусмотрены в региональном бюджете на ближайшем заседании Самарской губернской думы. Таким образом, какие-либо проблемы или вопросы по благоустройству кварталов в Тольятти на сегодняшний день отсутствуют.