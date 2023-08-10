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«Т Плюс» обновила более 50% теплосетей 32-го квартала Тольятти

10 августа 2023 18:04
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«Т Плюс» обновила более 50% теплосетей 32-го квартала Тольятти

ПАО «Т Плюс» заменило 3,5 км из 6 км тепловых сетей в 32-м квартале Тольятти, в границах улиц Карла Маркса, Гагарина, Ленина и Молодежного бульвара. Реконструкция участка повысит качество и надежность теплоснабжения около 4,5 тысяч человек и 30 многоквартирных домов, а также четырех образовательных учреждений и одного торгового центра.

Новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции, что существенно повышает срок их эксплуатации. В 32 квартале энергокомпания реконструирует 38 тепловых камер, заменит 238 единиц запорной арматуры и смонтирует более 1300 железобетонных лотков. Работы выполняют 35 специалистов. Для удобства жителей на период ремонта горячее водоснабжение подается по временным трубопроводам. Теплоэнергетики планируют завершить строительно-монтажные работы вместе с выполнением благоустройства до начала отопительного сезона.

«На обновленных участках теплосети уже в ближайшее время начнем работы по благоустройству. Сейчас в приоритете находятся пути подходов к дошкольным и школьным учреждениям, чтобы 1 сентября, когда все ребята пойдут в школу, наши земляные работы никому не мешали. В сентябре мы должны завершить работы по перекладке теплосетей и заканчивать благоустройство», - отметил технический директор-главный инженер Тольяттинских тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Вадим Николаев.

Напомним, что в ходе ремонтной кампании в Тольятти планируется обновить теплосети на 14 участках. Это свыше 26 км трубопроводов. Большие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». Главным результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения жителей региона.

Теги: Т ПЛЮС

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