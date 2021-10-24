Сызрань вскоре может переквалифицироваться из промышленного города в место сьемок для киношников.

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Посмотрите на замечательное фото: это технический пруд-накопитель кислотных отходов бывшего сланцеперерабатывающего завода.

Рядом переливается всеми цветами радуги еще один пруд - золоотвала АО «Медхим». Это же красотища какая! «Аватар» без спецэффектов снимать можно!

Но, пока киношники сюда чемоданы с деньгами не везут, с этой ядовитой землей что-то нужно делать самим сызранцам.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, решением проблемы занялась городская дума. Сначала эти участки переведут в природоохранную зону, а это позволит включить отравленные зоны в планы рекультивации. Все-таки в Сызрани должны жить люди, а не аборигены «Аватара»…