Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ

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Предприниматели добиваются разрешения на обустройство там магазинов и высоток, а чиновники выступают против.

Напомним, ранее ООО «Лагуна» решило поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на два земельных участка в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора и Алма-Атинской. Один площадью 10 тысяч кв. м бизнесмены хотели использовать под магазины, а другой площадью почти 189 тысяч кв. м — под высотную жилую застройку. Однако от Управления Росреестра по Самарской области пришел отказ.

Представители компании «Лагуна» обратились в арбитражный суд региона с требованием признать решение службы незаконным. Тот удовлетворил иск. Однако апелляционная инстанция отменила постановление. Такое же решение вынес и арбитражный суд Поволжского округа. Теперь предприниматели намерены добиться разрешения на оформления части лесопарка через Верховный суд РФ. Кассационная жалоба от них поступила в середине февраля 2022 года, пишет Самара-КП.