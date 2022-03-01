Я нашел ошибку
Главные новости:
У самарца украли морской контейнер с электроинструментами
У самарца украли морской контейнер с электроинструментами
Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ
Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ
Смертную казнь одобряют 4 из 10 россиян, на четверть меньше, чем 13 лет назад
Смертную казнь одобряют 4 из 10 россиян, на четверть меньше, чем 13 лет назад
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
Задержан житель Самарского региона, объявленный в федеральный розыск за преступления в сфере компьютерной информации
Задержан житель Самарского региона, объявленный в федеральный розыск за преступления в сфере компьютерной информации
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России
Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.56
10.01
EUR 104.48
10.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ

1 марта 2022 10:29
49
Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ

 Предприниматели добиваются разрешения на обустройство там магазинов и высоток, а чиновники выступают против.

Напомним, ранее ООО «Лагуна» решило поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на два земельных участка в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора и Алма-Атинской. Один площадью 10 тысяч кв. м бизнесмены хотели использовать под магазины, а другой площадью почти 189 тысяч кв. м — под высотную жилую застройку. Однако от Управления Росреестра по Самарской области пришел отказ.

Представители компании «Лагуна» обратились в арбитражный суд региона с требованием признать решение службы незаконным. Тот удовлетворил иск. Однако апелляционная инстанция отменила постановление. Такое же решение вынес и арбитражный суд Поволжского округа. Теперь предприниматели намерены добиться разрешения на оформления части лесопарка через Верховный суд РФ. Кассационная жалоба от них поступила в середине февраля 2022 года, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
739
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
509
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
828
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1499
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
1007
Весь список