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Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре

3 сентября 2021 11:48
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Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре

Четвертую очередь набережной все же приведут в порядок. Об этом стало известно по итогам заседания в Арбитражном суде Самарской области.

Спор из-за качества реконструкции разгорелся осенью 2020 года. Несколько лет чиновники пытались договориться с подрядчиком, ООО «Автодоринжинирнг», мирно, без обращения к арбитрам. За это время, как считают истцы, ситуация на набережной стала только хуже. Представители департамента градостроительства насчитали как минимум 35 нарушений и недоделок, которые необходимо было исправить компании.

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло контракт на реконструкцию набережной. Но по факту работы выполняло ООО «ПСК «Волга»», которое выступало субподрядчиком. По крайней мере именно этой компании чиновники выставляли претензии, пишет 63.ру.

Например, сразу после открытия прогулочной зоны из-за летних дождей на набережной смыло склоны. Оказалось, что в проекте не учили дождевые потоки. Также потребовалась замена плитки, устранение неисправности подъемника для маломобильных граждан, систем фильтрации воды в фонтане, освещения, установка камер видеонаблюдения. А на монументе «Ладья», который также привели в порядок, начала трескаться краска.

Стоимость реконструкции набережной составила более 600 миллионов рублей. Средства выделяли из областного и городского бюджетов.

Часть работ субподрядчик выполнил по гарантии. Но через некоторое время недостатки снова всплывали наружу. Чиновники депстроя пытались договориться с компанией, которая проводила ремонт, но осенью 2020 года терпение лопнуло. И представители мэрии обратились в суд.

ООО «Автодоринжиниринг» основано 28 июня 2013 года в Сызрани. Компания подконтрольна матери депутата Государственной думы от Самарской области Евгения Серпера. Она вошла в топ самых крупных подрядчиков Самарской области. Организация проходит по уголовному делу о мошенничестве.

— В перечень недочетов вошли такие работы как устранение засоров в ливневке, исправление дождеприемников по проекту, устранение просадок бортового камня и расхождения стыков плиточного покрытия, замена сколотой плитки на тротуарах, восстановление монолитного участка берегоукрепления, лакокрасочного покрытия фасадной части «Ладьи» и бетонной конструкции подпорной стены, — следует из материалов суда.

Разбирательства в арбитраже длились почти год. Но в конце августа 2021 года в слушаниях поставили точку.

— Истцы отказались от части претензий к «Автодоринжинирингу». Но в течение месяца подрядчикам все же предстоит за свой счет провести большой объем работ на объекте. Например, специалистам нужно будет переделать дождепреемники и ливневые колодцы, прочистить трубопроводы, устранить сколы на плитках и убрать следы протечек в стационарном туалете, — следует из решения арбитражного суда.

Теги: В центре внимания Ладья набережная реконструкция суд

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