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Направленный на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.
Стартовал первый Всероссийский конкурс «А у нас во дворе»
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Стартовал первый Всероссийский конкурс «А у нас во дворе»

26 июля 2024 16:11
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Направленный на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.

10 июля 2024 года стартовал первый Всероссийский Конкурс проектов благоустройства придомовых общественных пространств «А у нас во дворе», направленный на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.

Задачами проекта являются: популяризация возможностей и результатов национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; содействие развитию благоустройства дворовых пространств; выявление лучших практик создания дворовых пространств; участие семьи в развитии и благоустройстве придомовых территорий; вовлечение молодых граждан в процесс разработки и реализации архитектурных и дизайнерских проектов в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап — заочный, с 10 июля 2024 года по 30 октября 2024 года;
2 этап — очный, ноябрь 2024 года, г. Москва.

Конкурсные номинации:

    ЭНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИИ: ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

    КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

    МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

    ШАХМАТНАЯ ПЛОЩАДКА

    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП: ПРОСТРАНСТВО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

    ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ

    ЛУЧИ ТВОРЧЕСТВА: ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

    ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

    ХВОСТАТЫЙ РАЙ: ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

    ОАЗИСЫ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

    МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

    ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНТИВАНДАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

    ЛУЧШЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

    БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

    МОЗАИКА ДВОРОВ: ТВОРЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

    УМКА НА ЛЬДИНЕ

Подробнее о номинациях и участии в конкурсе можно узнать на сайте.

 

Фото:   администрация Самары

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