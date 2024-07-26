Стартовал первый Всероссийский конкурс «А у нас во дворе»

10 июля 2024 года стартовал первый Всероссийский Конкурс проектов благоустройства придомовых общественных пространств «А у нас во дворе», направленный на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.
Задачами проекта являются: популяризация возможностей и результатов национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; содействие развитию благоустройства дворовых пространств; выявление лучших практик создания дворовых пространств; участие семьи в развитии и благоустройстве придомовых территорий; вовлечение молодых граждан в процесс разработки и реализации архитектурных и дизайнерских проектов в муниципальных образованиях Российской Федерации.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап — заочный, с 10 июля 2024 года по 30 октября 2024 года;
2 этап — очный, ноябрь 2024 года, г. Москва.
Конкурсные номинации:
ЭНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИИ: ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ШАХМАТНАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП: ПРОСТРАНСТВО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ
ЛУЧИ ТВОРЧЕСТВА: ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
ХВОСТАТЫЙ РАЙ: ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
ОАЗИСЫ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНТИВАНДАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЛУЧШЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОЗАИКА ДВОРОВ: ТВОРЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УМКА НА ЛЬДИНЕ
Подробнее о номинациях и участии в конкурсе можно узнать на сайте.
Фото: администрация Самары