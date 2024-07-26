Стартовал первый Всероссийский конкурс «А у нас во дворе»

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10 июля 2024 года стартовал первый Всероссийский Конкурс проектов благоустройства придомовых общественных пространств «А у нас во дворе», направленный на вовлечение молодых граждан в развитие своих городов и поселений.



Задачами проекта являются: популяризация возможностей и результатов национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; содействие развитию благоустройства дворовых пространств; выявление лучших практик создания дворовых пространств; участие семьи в развитии и благоустройстве придомовых территорий; вовлечение молодых граждан в процесс разработки и реализации архитектурных и дизайнерских проектов в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап — заочный, с 10 июля 2024 года по 30 октября 2024 года;

2 этап — очный, ноябрь 2024 года, г. Москва.

Конкурсные номинации:

ЭНЕРГИЯ В ДВИЖЕНИИ: ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ШАХМАТНАЯ ПЛОЩАДКА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП: ПРОСТРАНСТВО МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ

ЛУЧИ ТВОРЧЕСТВА: ОСВЕЩЕНИЕ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

ХВОСТАТЫЙ РАЙ: ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

ОАЗИСЫ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНТИВАНДАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЛУЧШЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МОЗАИКА ДВОРОВ: ТВОРЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

УМКА НА ЛЬДИНЕ

Подробнее о номинациях и участии в конкурсе можно узнать на сайте.

Фото: администрация Самары