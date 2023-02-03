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Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!

3 февраля 2023 12:21
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Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!

Конкурс нацелен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. В конкурсе представлены следующие номинации: 

- Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

- Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

- Лучшее зимнее оформление двора.

Заявку на конкурс может направить любой желающий – собственник или наниматель помещения в МКД, член совета МКД, член ТСЖ или представитель управляющей организации: https://life-konkurs.er.ru/

Требования к заявке здесь: https://life-konkurs.er.ru/static/media/Polozhenie-o-konkurse.3434e2e9f8776e19dd73.pdf 

С 28 февраля по 15 марта жюри конкурса рассмотрит заявки, с 16 марта – подведет итоги и выберет победителей.

До 15 марта на сайте будет проходить «народное голосование».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

1 этап – прием заявок с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года;

2 этап – рассмотрение представленных заявок жюри проходит с 28 февраля по 15 марта 2023 года; 

3 этап – подведение итогов, награждение победителей (март – апрель 2023 года).

Теги: Акценты В центре внимания

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