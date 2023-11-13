Стало известно, во сколько может обойтись строительство новой очереди набережной в Самаре

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Стало известно, во сколько может обойтись строительство новой очереди набережной. Об этом можно судить из проекта постановления об утверждении программы «Сохранение и развитие исторического поселения». Документы опубликовали на сайте мэрии Самары.

— По предварительным подсчетам, работы потребуют финансирования в объеме 500 миллионов рублей, — следует из размещенных материалов.

Согласно документам, строительство новой очереди набережной начнется в 2024 году. Работы, которые планируют провести в это время, оценили в 270 миллионов рублей. В 2025 и 2026 годах подрядчику планируют платить по 115 миллионов рублей.

Новую, пятую очередь, набережной планируют построить на участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС. На этом участке находятся пивоваренный завод и Самарская ГРЭС, пишет 63.ру.