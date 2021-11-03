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Стало известно, когда в Самаре откроют второй вход станции метро «Алабинская»

3 ноября 2021 13:28
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Стало известно, когда в Самаре откроют второй вход станции метро «Алабинская»

В Самаре для того, чтобы перейти улицу Ново-Садовую со стороны областной библиотеки (в районе станции метро «Алабинская»), горожанам приходится ходить буквой «П». Сначала нужно перейти Осипенко в сторону фонтана, затем Ново-Садовую и после этого снова пересечь Осипенко.

«Подскажите, когда планируется открытие перехода метро Алабинская через Ново-Садовую? Делают его уже больше года. Можно же открыть сам переход без строительства метро Театральная и второй ветки?» - эти вопросы задали жители города в twitter.

Ответ дали в министерстве строительства Самарской области. Воспользоваться пешеходным переходом горожане смогут лишь после того, как будет завершен второй этап строительства «Алабинской».

Напомним, работы по строительству станции метро «Алабинская» начались в 2007 году. В феврале 2015 года ее открыли для пассажиров. В 2020 - были выполнены архитектурно-отделочные работы, монтаж силовых сетей, устройств связи и водопровода в тоннеле. Помимо этого подрядчики успели провести часть работ на перегоне между Алабинской и будущей станцией метро Самарская. Но из-за пандемии и введенных ограничительных мер в 2020 году часть работ на станции метро «Алабинская» так и не смогли завершить, сообщает ГТРК Самара.

Тем временем, Самарская область получит около 10,4 млрд рублей на завершение первой линии подземки в столице региона. На выделенные средства будет построена станция метро «Театральная». Сейчас в Самаре ищут подрядчика, который сделает планировку территории. Напомним, в областной столице 10 действующих станций метро. Продлить его первую очередь планируют до 2024 года.

Теги: Городской транспорт

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