Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»

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В ее рамках мероприятие приурочено ко Дню охраны окружающей среды. В нем приняли участие около ста сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы. Они трудились на ведомственных базах отдыха «Электрон» и «Раздолье».

Базы отдыха расположены на живописном берегу реки Волги, недалеко от города Тольятти. Ежегодно сюда совершается шесть заездов. За сезон здесь успевают отдохнуть и поправить свое здоровье более тысячи человек. А это не только сотрудники УИС, но и многие жители Самарской области. Кроме того, на базах регулярно проходят всевозможные фестивали, конкурсы и другие спортивно-массовые праздники.

Для более комфортного и уютного пребывания участников мероприятий и гостей было принято решение организовать акцию «Чистый двор».

Так, за несколько часов сотрудники и работники УИС покрасили домики, убрали территорию баз отдыха и прибрежной линии реки Волги, отремонтировали лестничные марши, преддомовые столики и лавки.

Теперь базы отдыха «Электрон» и «Раздолье» готовы к новому летнему сезону и встречи гостей.