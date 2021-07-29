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Сквер «Три вяза» в Самаре привели в порядок

29 июля 2021 15:55
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Уютно, чисто, благоустроенно.

В сквере «Три вяза» подошли к завершению работы по поддерживающему ремонту.

Поскольку сквер находится на популярном маршруте – в районе пересечения улиц Куйбышева и Некрасовской, по дороге к Волге, в прошлом году было принято решение о приведении его в порядок. Тогда установили новые лавочки и урны. В этом году работы продолжились. Обустроили клумбы и газоны, починили основание и уложили плиточное покрытие площадки сквера.

 

Сегодня ранним утром Владимир Василенко был одним из первых посетителей этого сквера: проконтролировал состояние территории. Тогда же был пробный пуск фонтана после косметического ремонта.

Специалисты приложили все усилия и для того, чтобы сохранить гармонию рукотворных и живых объектов. У фонтана своя специфика: в непосредственной близости – 3 вяза. По мере развития деревьев приходится добавлять грунт, чтобы были место и среда для роста. В этих целях рабочим пришлось немного поднять и укрепить бутовый камень, являющийся частью композиции с фонтаном.

Сегодня до обеда фонтан был вновь запущен в постоянном режиме. Время работы – 6 дней в неделю с 09:00 до 21:00. И так – до конца сентября.

После того, как основные запланированные работы были выполнены, оставались последние «штрихи»: сегодня рабочие завершали приведение в порядок входной группы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: «Три вяза» навели чистоту

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