Скорректирован период действия временной схемы движения транспорта на перекрестке Красноармейской и Галактионовской

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Все работы, связанные со строительством следующей станции самарского метрополитена (в том числе на инженерных и транспортных коммуникациях), остаются на непрерывном контроле. Он ведется региональным заказчиком во взаимодействии с Администрацией Самары. 27 февраля после переустройства трамвайной линии и завершения других сопряженных работ, выполненных по временной схеме, в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактиновской начали обкатывать новые пути – возобновлено движение городского наземного общественного электротранспорта. Теперь в историческом центре по улице Галактионовской следуют все трамвайные маршруты, включая те, что ранее проходили по улице Фрунзе (№№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22).

В связи с необходимостью большого объема подготовки к новому этапу и, соответственно, обращениями заказчика и подрядчика ранее было принято решение об отмене ограничения движения на пересечении улиц Красноармейской/Галактионовской. Текущие работы в районе нового поворота трамвайных путей выполнялись подрядчиком, не затрагивая весь перекресток. И сегодня автотранспорт еще продолжает курсировать в вышеуказанной локации. Однако, в самое ближайшее время ограждения масштабной стройки передвинут. Автомобилистам все же придется объезжать данный участок. Но это не коснется тех горожан, кто пользуется трамваями – они продолжат курсировать по улице Галактионовской.

Эти и другие актуальные вопросы обсудили на совещании в мэрии, с участием представителей ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», подрядной строительной организации, руководства Департамента транспорта Администрации Самары. Совещание провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко. Итогом совещания стал пересмотр сроков введения временного ограничения движения на вышеуказанном перекрестке.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством метрополитена временное ограничение движения транспорта на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской начинает действовать с предстоящих суток – в ночь на 4 марта, – пояснил Первый вице-мэр Самары. – Чтобы не доставлять лишние неудобства жителям, мы специально вводим ограничение не в будни, а под выходные, когда в городе нет интенсивного движения, чтобы люди могли адаптировать. Такие условия будут до конца лета».

Ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской будет в силе до 23:59 31 августа 2023 года.

Вышеуказанное ограничение не распространяется на следующие виды автотранспорта:

- спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта;

- служебный транспорт для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения.

Более подробно с временными схемами организации дорожного трафика, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на то, что на время проведения строительных работ трамвайное сообщение по улице Фрунзе и на участке улицы Венцека от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе приостановлено.

Вместе с тем, в настоящее время в старой части Самары в стартовом котловане специалисты занимаются подготовкой конструкции («обоймы», которая монтируется на забойной стене), которая в будущем облегчит тоннелепроходческому комплексу (ТПМК) вход в породу – завершаются работы по второму кольцу.

К началу апреля ожидается начало поставки из Москвы комплектующих щита. Поставщик определяется с тем, каким образом будет осуществляться подвоз (по железной дороге или автомобильным трассам).

После сборки щита начнут прокладку тоннеля в сторону действующей станции «Алабинская», чуть позже дадут старт работе другого ТПМК – он будет перемещаться в обратном направлении, к строящейся «Театральной».

Но прежде перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской окончательно освободят от старых инженерных коммуникаций.

А в другой зоне метростроя – в районе улиц Полевой и Ново-Садовой – котлован готов на 85%.

Подробнее здесь.

Фото: администрация Самары