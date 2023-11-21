Сигналы из ЦУР помогли восстановить освещение в с. Борское

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Световой день все короче и количество жалоб на неработающие фонари в ЦУР поступает больше. С начала ноября таких сигналов от жителей городов и районов зафиксировано уже 95. Люди просят восстановить уличное освещение на территории дворов и общественных пространств.

Житель с. Борское написал в соцсетях, сын приехал с СВО в отпуск и не сразу нашел дом в темноте. Фонарь перегорел. Администрация села оперативно прислала электрика – уличное освещение восстановили.

Самарцы попросили включить фонари перед Домом Молодежи на ул. Аэродромной, а новокуйбышевцы сообщили о «вечной темноте» на ул. Островского. Жители поселка Старосемейкино попросили сделать ревизию освещения в селе. Люди написали, что водители мчатся и не замечают пешеходов в темноте. По всем этим адресам после сигналов из ЦУР были оперативно приняты меры. В Самаре и Новокуйбышевске фонари восстановили полностью, в Старосемейкино работы продолжаются.

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