Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре

1 октября 2025 11:00
151
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре

С 1 октября в областной столице начнут готовить к зимней консервации 50 объектов. 

 К зимнему периоду в Самаре муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» подготовит фонтаны в скверах на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, «Шанхай» и 30-летия Победы, на бульваре по улице Стара-Загора, на набережной. К зиме будут подготовлены и новые «сухие» фонтаны в сквере Экономистов и Восточном, установленные в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

 «Сухой» фонтан в парке Победы готов на 90%, в этом сезоне планируются провести технический пуск и также подготовить его к «зимовке».

 Особое внимание специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» уделят подготовке к зиме фонтана в честь 40-летия Победы.

 

