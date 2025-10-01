Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре

151

С 1 октября в областной столице начнут готовить к зимней консервации 50 объектов.

К зимнему периоду в Самаре муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» подготовит фонтаны в скверах на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, «Шанхай» и 30-летия Победы, на бульваре по улице Стара-Загора, на набережной. К зиме будут подготовлены и новые «сухие» фонтаны в сквере Экономистов и Восточном, установленные в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Сухой» фонтан в парке Победы готов на 90%, в этом сезоне планируются провести технический пуск и также подготовить его к «зимовке».

Особое внимание специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» уделят подготовке к зиме фонтана в честь 40-летия Победы.