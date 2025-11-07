Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей

129

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области реализуются масштабные проекты по обновлению социальной инфраструктуры. В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск. Основное внимание уделено объектам для детей.

Для юных жителей Нефтегорского района в рамках госпрограммы реализуются два ключевых проекта: в селе Утёвка строится новая детская школа искусств, а в Нефтегорске проводится капитальный ремонт детского сада «Солнышко».

Детская школа искусств была основана в Утёвке в 1978 году и все последующие годы работала в приспособленных помещениях. Сейчас полным ходом идёт строительство трёхэтажного здания общей площадью 2,5 тысячи кв. метров, рассчитанного на 250 учащихся. В современных и комфортных условиях дети смогут заниматься музыкой, хореографией и художественным творчеством. Ученики смогут осваивать академический и эстрадный вокал, игру на баяне, аккордеоне, фортепиано и других инструментах.

«Здание будет оснащено современными инженерными системами, просторным вестибюлем, учебными классами, двумя хореографическими залами и актовым залом на 100 мест. Это будет первое в Утёвке здание с лифтом», — сообщил руководитель МКУ «УКС муниципального района Нефтегорский» Евгений Кудияров.

Капитальный ремонт проводится в здании нефтегорского детского сада «Солнышко». Оно было построено и введено в эксплуатацию в 1971 году и долгое время требовало серьёзного обновления. Благодаря участию в госпрограмме в здании уже полностью заменили систему отопления, оконные блоки, отремонтировали кровлю и другие конструкции. Первый этап масштабной реконструкции завершён. Впереди — замена инженерных сетей и отделочные работы.

«Капитального ремонта здание не видело никогда. Мы очень ждали этих глобальных изменений. В наше «Солнышко» мы вернёмся в следующем году», — рассказала заведующая детсадом Елена Протвень. Она добавила, что все дизайнерские решения согласуются с родителями.

Помимо этого, в рамках госпрограммы строятся и ремонтируются игровые, рассчитанные на детей разных возрастов, и спортивные площадки.

Напомним, что в прошлом году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» для жителей Сергиевского района в посёлке Серноводск был проведён капитальный ремонт здания образовательного центра и Серноводского дома культуры, а также построен музейный комплекс «Серная жемчужина».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что создание комфортных условий на селе остаётся одним из приоритетов Программы социально-экономического развития региона.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области