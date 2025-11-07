Я нашел ошибку
Главные новости:
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей

7 ноября 2025 17:00
129
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Самарской области реализуются масштабные проекты по обновлению социальной инфраструктуры. В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск. Основное внимание уделено объектам для детей.

Для юных жителей Нефтегорского района в рамках госпрограммы реализуются два ключевых проекта: в селе Утёвка строится новая детская школа искусств, а в Нефтегорске проводится капитальный ремонт детского сада «Солнышко».

Детская школа искусств была основана в Утёвке в 1978 году и все последующие годы работала в приспособленных помещениях. Сейчас полным ходом идёт строительство трёхэтажного здания общей площадью 2,5 тысячи кв. метров, рассчитанного на 250 учащихся. В современных и комфортных условиях дети смогут заниматься музыкой, хореографией и художественным творчеством. Ученики смогут осваивать академический и эстрадный вокал, игру на баяне, аккордеоне, фортепиано и других инструментах.

«Здание будет оснащено современными инженерными системами, просторным вестибюлем, учебными классами, двумя хореографическими залами и актовым залом на 100 мест. Это будет первое в Утёвке здание с лифтом», — сообщил руководитель МКУ «УКС муниципального района Нефтегорский» Евгений Кудияров.

Капитальный ремонт проводится в здании нефтегорского детского сада «Солнышко». Оно было построено и введено в эксплуатацию в 1971 году и долгое время требовало серьёзного обновления. Благодаря участию в госпрограмме в здании уже полностью заменили систему отопления, оконные блоки, отремонтировали кровлю и другие конструкции. Первый этап масштабной реконструкции завершён. Впереди — замена инженерных сетей и отделочные работы.

«Капитального ремонта здание не видело никогда. Мы очень ждали этих глобальных изменений. В наше «Солнышко» мы вернёмся в следующем году», — рассказала заведующая детсадом Елена Протвень. Она добавила, что все дизайнерские решения согласуются с родителями.

Помимо этого, в рамках госпрограммы строятся и ремонтируются игровые, рассчитанные на детей разных возрастов, и спортивные площадки.

Напомним, что в прошлом году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» для жителей Сергиевского района в посёлке Серноводск был проведён капитальный ремонт здания образовательного центра и Серноводского дома культуры, а также построен музейный комплекс «Серная жемчужина».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что создание комфортных условий на селе остаётся одним из приоритетов Программы социально-экономического развития региона.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

