Сегодня в Ставропольском лесничестве новый участок «Сада памяти» высажен в виде геоглифа «60»

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Сегодня в Самарской области состоялось очередное крупное мероприятие в рамках Международной акции «Сад памяти», целью которой является высадка 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Новый участок «Сада памяти» на территории Ставропольского лесничества – геоглиф в форме числа «60», высотой 60м и шириной 30м на площади 2,5 га – составили из 11 тысяч двухлетних сеянцев сосны и березы. По словам специалистов, именно эти породы должны здесь прижиться наилучшим образом.

Помимо увековечения памяти советских воинов, мероприятие посвятили 60-й годовщине первого полета человека в космос, – особой дате для Самарской области, которая внесла огромный вклад в завоевание нашей страной первенства в освоении космического пространства.

На акцию в Ставропольское лесничество съехались около 150 добровольцев, чтобы высадить «зелёные памятники» нашим героическим предкам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, спасая мир от «коричневой чумы». У каждого из них, как и у любого гражданина нашей страны, в семье есть свои герои, одержавшие Великую Победу.

В акции приняли участие работники лесного хозяйства, представители органов государственной власти, местного самоуправления, крупных предприятий (ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Самаранефтегаз», Куйбышевская железная дорога), организаций (Приволжский УГМС, Национальный парк «Самарская Лука»), руководители общественных организаций, члены Экологического совета при Губернаторе Самарской области.

Подводя итоги акции, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов отметил огромный интерес и желание добровольцев участвовать в акции: у организаторов была непростая задача – обеспечить им фронт работ. Ведь только здесь, на одном из центральных мероприятий «Сада памяти», работали около 150 человек, создав геоглиф буквально за полтора часа. Желающих приехать сюда было так много, что пришлось установить квоту. Всего же в муниципальных образованиях области в рамках акции пройдут 54 мероприятия: добровольцы помогут высадить деревья в парках и скверах. Впрочем, каждый может принять участие в акции, посадив дерево, например, на приусадебном участке.

Александр Ларионов: «Согласно планам нацпроекта «Экология» в 17 питомниках Самарской области мы вырастили 5,2 млн сеянцев деревьев различных пород, которых хватит, чтобы обеспечить лесовосстановление на площади 720 га (в том числе участки, пострадавшие от пожаров), собрали 3 тонны семян, которые в свою очередь станут деревьями, чтобы обеспечить непрерывную работу. В своём Послании 21 апреля Президент России Владимир Путин назвал борьбу с выбросами парниковых газов одной из важнейших задач, стоящих перед страной. Поэтому посадка деревьев, в том числе благодаря таким акциям, как «Сад памяти», – это работа по снижению выбросов СО2, ведь только деревья поглощают его из атмосферы. И она даёт результат. Мы делали замеры: если в 2016–2018 годах всеми предприятиями области выбрасывалось в атмосферу около 40 млн т парниковых газов в год, то в 2019–2020 годах этот объём уменьшился до 33 млн т».

Присоединились к этой работе и участники КВН-движения, развитию которого в нашем регионе уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Азаров. В их числе –представители разных возрастов и направлений КВН – студенты, школьники, трудовая молодёжь.

Руководитель проектов движения «Самарский КВН» Леонид Копичай (абсолютный чемпион международного союза КВН (команда «СОК»), рассказал, что кавээнщики всегда с удовольствием принимают участие в мероприятиях, приуроченных к памятным, знаковым для нашей страны датам. Это уже не первая высадка, ребята умеют обращаться с посадочным материалом. Им очень нравится озеленять родную землю и, конечно, вносить позитив в работу. Ведь миллионы наших людей отдали жизнь именно за то, чтобы их дети, внуки и правнуки, живя под мирным небом, могли испытывать радость и счастье и, конечно, играть в КВН.

Леонид Копичай посвятил свою работу деду: «У меня дедушка был военным лётчиком, прошёл всю войну, много про неё рассказывал. Он был неоднократно ранен, самолёт его сбивали. Когда он доставал свой пиджак, весь увешанный медалями, я, даже еще не осознавая, что это значит, имел уже повод для гордости, понимая, что это не просто так. Сейчас это осознание пришло, и я благодарен ему и всем ветеранам».

Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов: «В первую очередь хочу развеять миф, что кавээнщики занимаются только КВНом. И данная акция тому подтверждение. Мы несказанно рады прикоснуться, как и миллионы жителей нашей страны, к этой акции. Здесь останется наша частичка, наш вклад в общее дело будет внесён. Мы чтим эти даты: и Победа в Великой Отечественной войне, и первый полет человека в космос – это те дни, которые перевернули весь мир. Мой прадед воевал, я думаю, что он сейчас меня слышит и благодарит. И я уверен, что и любой кавээнщик, и любой житель Самарской области, чьи руки будут сажать росток, будут вспоминать о своих близких, которые отдали жизни во благо мира».